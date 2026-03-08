Που θα δείτε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ για την Σούπερ Λιγκ 1

Που θα δείτε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ για την Σούπερ Λιγκ 1
08 Μαρ. 2026 13:18
O Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη που θα τις κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Η 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνει το βράδυ της Κυριακής (8/3) ένα σπουδαίο ντέρμπι τόσο από πλευράς γοήτρου όσο και βαθμολογικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” τον ΠΑΟΚ.

Τόσο οι ερυθρόλευκοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και οι ασπρόμαυροι του Ραζβάν Λουτσέσκου έχουν από 53 βαθμούς και βρίσκονται στο -3 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ έπειτα από τη σαββατιάτικη επικράτηση της Ένωσης επί της ΑΕΛ Novibet (1-0), με το τρίποντο να είναι μονόδρομος και για τους δύο μονομάχους για να παραμείνουν στην κορυφή δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της regular season.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

 

