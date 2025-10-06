Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο

Η πρώτη αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Βίκο Ιωαννίνων και Λαύριο.

Το πρώτο παιχνίδι του Λαυρίου στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, μετά από σειρά ετών παρουσίας στην Α1, θα κάνει τζάμπολ στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Πρωτέας Βούλας – Παπάγος 78-69

Δάφνη – Ψυχικό 80-85

Σοφάδες – Κόροιβος Αμαλιάδας 79-85

Αιγάλεω – Μαχητές 65-67

Μέγαρα – Δόξα Λευκάδας 74-69

Τρίκαλα – Πανερυθραϊκός 66-96

Χαλκίδα – Νίκη Βόλου 72-76

Βίκος Ιωαννίνων – Λαύριο 6/10 στις 18:30

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



