Που θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Αρκετά πλούσιο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Που θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
11 Φεβ. 2026 8:27
11 Φεβ. 2026 8:27
Pelop News

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, να ξεχωρίζει.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάνταρ Βούκιτς – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις

12:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρτουρ Ρίντερκνες ATP 500 τένις

15:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 500 τένις

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας Betsson

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup

18:00 Novasports Start Άνκαρα – Κέμνιτς Eurocup

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι στίβος

19:00 Novasports Prime Κλουζ – Άρης Eurocup

19:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ ATP 500 τένις

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας Betsson

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λε Μαν – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

21:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μπράιτον Premier League

21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι Premier League

21:30 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς Premier League

21:30 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ Premier League

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Λάτσιο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάδεργουελ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:15 Novasports Prime Σάντερλαντ – Λίβερπουλ Premier League

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Κουέντιν Άλις ATP 500 τένις

