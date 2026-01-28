Που θα δείτε τον «τελικό» του Ολυμπιακού με τον Αγιαξ

Που θα δείτε τον «τελικό» του Ολυμπιακού με τον Αγιαξ
28 Ιαν. 2026 10:25
Pelop News

O Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (28/1) στη “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα” τον Άγιαξ σε έναν «τελικό», όπου θα παίξει για τη νίκη και την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται το βράδυ της Τετάρτης (28/1) με τον Άγιαξ στην “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα” για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα ματς όπου με νίκη οι ερυθρόλευκοι θα κλειδώσουν την παρουσία τους στα playoffs της διοργάνωσης.

Η καθοριστική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από COSMOTE SPORT 2 HD και το MEGA.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:48 Έρχονται μέτρα ελάφρυνσης 1,5 δις για επιχειρήσεις
11:47 Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη Βιολάντα: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ