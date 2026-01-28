Που θα δείτε τον «τελικό» του Ολυμπιακού με τον Αγιαξ

O Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (28/1) στη “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα” τον Άγιαξ σε έναν «τελικό», όπου θα παίξει για τη νίκη και την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται το βράδυ της Τετάρτης (28/1) με τον Άγιαξ στην “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα” για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα ματς όπου με νίκη οι ερυθρόλευκοι θα κλειδώσουν την παρουσία τους στα playoffs της διοργάνωσης.

Η καθοριστική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από COSMOTE SPORT 2 HD και το MEGA.

