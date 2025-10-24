Που θα δείτε Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός και Μπάγερν-Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

24 Οκτ. 2025 17:53
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Μπολόνια τη Βίρτους και ο Ολυμπιακός στο Μόναχο τη Μπάγερν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αναλυτικά το σημερινό (24/10/2025) και το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε (20:30, Novasports 5).
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:00, Novasports 4).
Παρτίζαν – Παρί (21:30, Novasports Start).
Μπάγερν – Ολυμπιακός (21:45, Novasports Prime).
