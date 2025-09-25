Που θα παρακολουθήσετε την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (25/9, 22:00) τη Γιουνγκ Μπόιζ στην Ελβετία στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται την Πέμπτη (25/9) στη μάχη του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιουνγκ Μπόιζ στην Ελβετία για την 1η αγωνιστική της League Phase, με τους πράσινους να θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί κερδίζοντας λίγη από τη χαμένη ψυχολογία τους.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον ANT1 και το COSMOTE SPORT 2 HD.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

24/09 22:00 Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

24/09 22:00 Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε

24/09 22:00 Μάλμε – Λουντογκόρετς

24/09 22:00 Νις – Ρόμα

24/09 22:00 Μπέτις – Νότιγχαμ

24/09 22:00 Φράιμπουργκ – Βασιλεία

24/09 22:00 Μπράγκα – Φέγενορντ

25/09 19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου

25/09 19:45 Λιλ – Μπραν

25/09 22:00 Άστον Βίλα – Μπολόνια

25/09 22:00 Ουτρέχτη – Λιόν

25/09 22:00 Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

25/09 22:00 Ρέιντζερς – Γκενκ

25/09 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο

25/09 22:00 Στουτγκάρδη – Θέλτα

25/09 22:00 Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



