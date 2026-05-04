Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου λόγω της Ημέρας της Νίκης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα (4/5/2026) διήμερη κατάπαυση πυρός στις 8 και 9 Μαΐου στον πόλεμο με την Ουκρανία, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης (νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία επικαλούνται το Υπουργείο Άμυνας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι σε περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

PUTIN DECLARES TWO-DAY CEASEFIRE WITH UKRAINE Russian President Vladimir Putin on Monday declared a two-day ceasefire on May 8-9, 2026, in the conflict with Ukraine to mark the anniversary of the defeat of Nazi Germany in World War Two, Russian agencies said, citing the Defense… pic.twitter.com/TyIzI5Gxy3 — GMA News (@gmanews) May 4, 2026

«Παρά τις δυνατότητες που διαθέτουμε, η Ρωσία έχει αποφύγει στο παρελθόν τέτοιες ενέργειες για ανθρωπιστικούς λόγους», επεσήμανε στην ανακοίνωση του το υπουργείο, ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αναλάβει δράση εάν η εκεχειρία δεν τηρηθεί. «Προειδοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και το προσωπικό των ξένων διπλωματικών αποστολών για την ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη εγκαίρως».

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο χαρακτηρίζοντάς την ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

