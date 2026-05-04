Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου λόγω της Ημέρας της Νίκης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο χαρακτηρίζοντάς την ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση

04 Μάι. 2026 21:24
Pelop News

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα (4/5/2026) διήμερη κατάπαυση πυρός στις 8 και 9 Μαΐου στον πόλεμο με την Ουκρανία, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης (νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία επικαλούνται το Υπουργείο Άμυνας.

Τραμπ:«Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης»

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι σε περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

«Παρά τις δυνατότητες που διαθέτουμε, η Ρωσία έχει αποφύγει στο παρελθόν τέτοιες ενέργειες για ανθρωπιστικούς λόγους», επεσήμανε στην ανακοίνωση του το υπουργείο, ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αναλάβει δράση εάν η εκεχειρία δεν τηρηθεί. «Προειδοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και το προσωπικό των ξένων διπλωματικών αποστολών για την ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη εγκαίρως».

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο χαρακτηρίζοντάς την ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:29 Κουνδουράκης: «Δεν μπήκαμε να παίξουμε τίποτα»
21:24 Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου λόγω της Ημέρας της Νίκης
21:19 ΕΛΑΣ: Κρυμμένη κοκαΐνη μέχρι και στο ταμπλό του αυτοκινήτου! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης, είναι συνεπής η στάση του», ο Ανδρουλάκης για Καστανίδη
20:58 Πλαστά δολάρια: Υποστήριξαν ότι είχαν πειστεί πώς επρόκειτο για χαρτονομίσματα του Σαντάμ Χουσέιν!
20:45 Τραμπ:«Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης»
20:33 Πέθανε η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Κλερ Μοριέ, ΒΙΝΤΕΟ
20:22 «Τα λεφτά έφυγαν και ο @atsipras τί κατάλαβε;», αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Μωραΐτη
20:11 Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
20:00 «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς», η θέση της μητέρας του 25χρονου που έσπασε το σαγόνι 17χρονου
19:50 «Τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό»
19:41 Συμπλοκή ανηλίκων στον Νέο Κόσμο, τραυματίστηκε 15χρονος από μαχαριά!
19:31 Χανιά: Έκαναν τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα
19:21 Σουηδία: Έξαρση της βίας, 23 περαστικοί σκοτώθηκαν την τελευταία τριετία από σφαίρες συμμοριών
19:11 Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
19:00 Φωνή (πρωθυπουργού) βοώντος εν τη ερήμω
18:50 Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες
18:45 Ιράν: Επίθεση με drone, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ομάν
18:37 Κηφισιά: Ντελιβεράς πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε γυναίκες
18:25 «Global Day Run Patras 2026» στις 6 Ιουνίου στο Ελος της Αγυιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ