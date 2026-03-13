Πούτιν: Έκτακτα μέτρα για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Ρωσία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε εκτάκτως το ζήτημα της προστασίας κρίσιμων υποδομών στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, ζητώντας από κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους να παρουσιάσουν τα μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας στρατηγικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στη συζήτηση κλήθηκαν να τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, ο υπουργός Μεταφορών Βιτάλι Σαβελίγιεφ και ο υπουργός Κατασκευών Ιρέκ Φαϊζούλιν.

Η παρέμβαση αυτή ήρθε μετά από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε στόχους εντός ρωσικού εδάφους. Το Reuters αναφέρει ότι στις 10 Μαρτίου η Ουκρανία έπληξε με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow εργοστάσιο στο Μπριάνσκ που παράγει εξαρτήματα για πυραύλους, επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι. Το ίδιο ρεπορτάζ συνδέει τη σημερινή αντίδραση του Κρεμλίνου με ευρύτερη ανησυχία για την τρωτότητα στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Στις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προηγηθεί και άλλα πλήγματα σε καίρια σημεία της ρωσικής οικονομίας και εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικά drones χτύπησαν στα τέλη Φεβρουαρίου χημικό εργοστάσιο στην Ντορογκομπούζ, επηρεάζοντας περίπου το 5% της ρωσικής παραγωγής λιπασμάτων, ενώ στις 2 Μαρτίου επίθεση με drones έπληξε τον τερματικό πετρελαίου Sheskharis στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας τραυματισμούς, ζημιές σε κτίρια και φωτιά σε εγκατάσταση καυσίμων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε επίσης ότι την Πέμπτη αποτράπηκε ουκρανική επίθεση σε σταθμό άντλησης που διαχειρίζεται η Gazprom και συνδέεται με τον TurkStream, στοιχείο που ενισχύει τη ρωσική ανησυχία για ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές. Το ευρύτερο μοτίβο των χτυπημάτων έχει ήδη οδηγήσει τη Μόσχα σε κλιμάκωση των μέτρων ασφαλείας, περιλαμβανομένων εκτεταμένων επιβραδύνσεων ή διακοπών του κινητού ίντερνετ σε μεγάλες πόλεις, ακόμη και στην πρωτεύουσα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν δίνει τέτοια κατεύθυνση. Στα τέλη Φεβρουαρίου είχε ήδη ζητήσει από την FSB να ενισχύσει την προστασία ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, κάνοντας λόγο για αυξημένες απειλές δολιοφθοράς και για ανάγκη πρόσθετων αντιτρομοκρατικών μέτρων σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους. Η σημερινή συνεδρίαση δείχνει ότι το Κρεμλίνο θεωρεί πλέον την προστασία του εσωτερικού μετώπου ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.

Η νέα εντολή του Ρώσου προέδρου αποτυπώνει και μια ευρύτερη μετατόπιση του πολέμου, καθώς η πίεση δεν περιορίζεται πια μόνο στη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία αλλά αγγίζει όλο και πιο συχνά τη ρωσική ενδοχώρα, με άμεσες συνέπειες για τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις μεταφορές και το αίσθημα ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας.

