Πούτιν: Επιμένει στην πυρηνική απειλή, την ώρα που οι νέοι Ρώσοι εγκαταλείπουν τη χώρα – ΒΙΝΤΕΟ

H Ρωσία διαθέτει «πολλά όπλα για να απαντήσει» στις, όπως τις αποκάλεσε, απειλές της Δύσης, τόνισε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπλοφάρει» και κατηγορώντας τη Δύση ότι επιδίδεται σε πυρηνικό εκβιασμό σε βάρος της χώρας του. Όλα αυτά στο διάγγελμά του με το οποίο ανακοίνωσε μερική επιστράτευση στη Ρωσία.

Χθες οι πυρηνικές απειλές συνεχίστηκαν από τη Μόσχα, με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσία Ντμίτρι Μεντβέντεφ να δηλώνει πως οποιαδήποτε όπλα υπάρχουν στο οπλοστάσιο της Μόσχας, περιλαμβανομένων στρατηγικών πυρηνικών όπλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση ουκρανικών εδαφών που θα ενσωματωθούν στη Ρωσία.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε πως τα δημοψηφίσματα, τα οποία οργανώνονται από διορισμένες από τους Ρώσους διοικήσεις και από τις αυτονομιστικές αρχές σε μεγάλα υπό ρωσική κατοχή τμήματα του ουκρανικού εδάφους, θα λάβουν χώρα και πως «δεν υπάρχει επιστροφή».

«Οι δημοκρατίες του Ντονμπάς (το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ) και άλλα εδάφη θα γίνουν δεκτές στη Ρωσία».

Ο Μεντβέντεφ είπε πως η προστασία όλων των εδαφών θα ενισχυθεί σημαντικά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και πρόσθεσε: «Η Ρωσία έχει ανακοινώσει πως όχι μόνο δυνατότητες επιστράτευσης, αλλά και οποιαδήποτε ρωσικά όπλα, περιλαμβανομένων στρατηγικών πυρηνικών όπλων και όπλων τα οποία βασίζονται σε νέες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτή την προστασία».

Τα δημοψηφίσματα που αναμένεται να διεξαχθούν σε υπό ρωσική κατοχή τμήματα του ουκρανικού Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και των επαρχιών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και σε ένα τμήμα της επαρχίας Μικολάιφ, από αύριο, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται ευρέως να εγκρίνουν με μεγάλη πλειοψηφία την ένταξή τους στη Ρωσία.

Οι ψηφοφορίες, που οργανώνονται ελάχιστες μέρες μετά την εξαγγελία τους και υπό στρατιωτική κατοχή, καταγγέλλονται ως ψευδοδημοψηφίσματα από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του.

Αν γίνουν επίσημα δεκτά στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα κατεχόμενα εδάφη, όπου οι ουκρανικές αντεπιθέσεις έχουν αποκτήσει ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες, θα έχουν το δικαίωμα, βάσει του πυρηνικού δόγματος της Μόσχας, προστασίας από ρωσικά πυρηνικά όπλα.

Η Μόσχα δεν ελέγχει πλήρως καμία από τις τέσσερις περιοχές τις οποίες αναμένεται να προσπαθήσει να προσαρτήσει, με περίπου μόνο το 60% της περιοχής του Ντονέτσκ και το 66% εκείνης της Ζαπορίζια να κατέχονται από τον ρωσικό στρατό.

Ο Μεντβέντεφ διατυπώνει συχνά επιθετικές δηλώσεις κατά της Δύσης και της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, υπογραμμίζοντας τη μεταστροφή του, από φιλελεύθερος πολιτικός με δυτική σκέψη ως πρόεδρος το 2008-2012, σε γεωπολιτικό «γεράκι».

Πρόσθετοι έλεγχοι στα αεροδρόμια στους άνδρες που φεύγουν από τη Ρωσία

Την ίδια ώρα, από αρκετά αεροδρόμια της Ρωσίας φθάνουν ειδήσεις ότι γίνονται πρόσθετοι έλεγχοι σε άνδρες επιβάτες που αναχωρούν από τη Ρωσία για το εξωτερικό. Σειρά από μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν ότι στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης και στα αεροδρόμια της Μόσχας ελέγχουν στην πραγματικότητα όλους τους νέους άνδρες. Σύμφωνα με άλλα μηνύματα οι έλεγχοι είναι επιλεκτικοί.

Κατά κανόνα, στον έλεγχο διαβατηρίων, τους ρωτούν πότε αγόρασαν το εισιτήριο, εάν είναι μετ’ επιστροφής, αν έχουν υπηρετήσει στον στρατό και αν έχουν κάποια στρατιωτική ειδικότητα. Σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει 15-20 λεπτά, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής ότι δεν έχουν αφήσει κάποιον να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος μετά τον έλεγχο.

Όπως γράφει ο ιστότοπος Rotonda, στο αεροδρόμιο Πούλκοβο ελέγχουν όλους στην ουσία τους άνδρες που φεύγουν για το εξωτερικό. Οι αναγνώστες του ιστότοπου αναφέρουν ότι καταγράφουν τα στοιχεία του φύλλου πορείας και του διαβατηρίου. Παρόμοιους ελέγχους αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στα αεροδρόμια της Μόσχας Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia .

Ο Ρώσος πρόεδρος με διάταγμα του ανακοίνωσε μερική επιστράτευση, παρότι οι διατυπώσεις στο διάταγμα είναι ασαφείς και στην ουσία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της κλήτευσης κάθε πολίτη που είναι έφεδρος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί κάποιοι περιορισμοί που να αφορούν την απαγόρευση εξόδου για όσους ενδέχεται να κληθούν στον στρατό. Παράλληλα ο νόμος για την επιστράτευση προβλέπει ότι όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους χωρίς την άδεια του στρατολογικού γραφείου.

"I am not going to die for Putin."

More than 1,300 people from 38 cities in Russia were detained after street protests against the "partial mobilization" policy announced by President Vladimir Putin that would press 300,000 into military service. https://t.co/QfcsbSTwmo pic.twitter.com/cgBvUCftrj

— The New York Times (@nytimes) September 22, 2022