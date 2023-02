Πούτιν για Leopard στην Ουκρανία: 80 χρόνια μετά το Στάλινγκραντ, μας απειλούν πάλι γερμανικά τανκς

Με τη νίκη των Σοβιετικών κατά των ναζιστικών στρατευμάτων στο Στάλινγκραντ το 1943 παρομοίασε τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την ομιλία του για την 80η επέτειο της νίκης της Ρωσίας σε μια από τις πλέον κομβικές μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ η μια μετά τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν το «πράσινο» φως για την εξαγωγή Leopard στην Ουκρανία.

«Είναι ηθικό καθήκον μας να θυμόμαστε τη μεγάλη θυσία κατά τη μάχη του Στάλινγκραντ. Ειδικά όταν η ναζιστική ιδεολογία επανεμφανίζεται, ενώ η Ρωσία αντέχει στη δυτική επιθετικότητα. Για άλλη μια φορά η χώρα απειλείται από γερμανικά τανκς. Όμως η κληρονομιά, οι αξίες και η παράδοση διακρίνουν τη Ρωσία», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πούτιν.

