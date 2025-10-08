Πούτιν: Γιόρτασε τα 73α γενέθλιά του στην Αγία Πετρούπολη στους τάφους των τσάρων! ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, γιόρτασε χθες (8/10) τα 73α γενέθλιά του και επισκέφθηκε μαζί με τους στρατηγούς του τον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου στην Αγία Πετρούπολη, τον τόπο ταφής των Ρώσων τσάρων.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε λουλούδια στον τάφο του Πέτρου Α΄ και συνομίλησε με τον ηγούμενο του ναού και δήλωσε πως: «Αποφάσισα να ξεκινήσω τη συνάντηση σε αυτό τον χώρο, επειδή αυτός είναι ο τόπος ανάπαυσης εκείνων που, στην ουσία, δημιούργησαν τη Ρωσία».

Παράλληλα, τόνισε ότι εκεινοί «δημιούργησαν τη σύγχρονη Ρωσία. Νομίζω ότι και εσείς θα το βρείτε… ευχάριστο και ενδιαφέρον».

Ποιοι ηγέτες του ευχήθηκαν

Ο Πούτιν πέρασε το υπόλοιπο των γενεθλίων του σε μία σύσκεψη με στρατιωτικούς αξιωματούχους με θέμα τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πριν από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πούτιν συνήθιζε να γιορτάζει τα γενέθλιά του με ταξίδια στο εξωτερικό, πεζοπορίες στη Σιβηρία ή φιλικούς αγώνες χόκεϊ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αυτοί που ευχήθηκαν στον Ρώσο πρόεδρο για τα 73α του γενέθλιά του ήταν ηγέτες χωρών που η Μόσχα θεωρεί «φιλικές».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Πούτιν, αποκαλώντας τον «πολυαγαπημένο σύντροφό μου» και επαίνεσε την «επιτυχία του στην εκτέλεση της ιερής αποστολής της αξιόπιστης διαφύλαξης της αξιοπρέπειας και των ζωτικών συμφερόντων του έθνους».

Στο μήνυμά του, ο Κιμ επεσήμανε και τον ρόλο του Πούτιν στην «δημιουργία ενός νέου, πολυπολικού κόσμου».

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ανέφερε στο δικό του μήνυμα ότι η «πολιτική σοφία, η εξαιρετική αφοσίωση στην Πατρίδα και η ακλόνητη θέληση στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων» του Πούτιν του έχουν χαρίσει «την αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο και τον σεβασμό των ξένων ομολόγων του».

Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε επίσης ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ. Μηνύματα στάλθηκαν και από τους συμπροέδρους της Νικαράγουας, Ντανιέλ Ορτέγκα και Ροζάριο Μουρίγιο, που ευχήθηκαν καλή υγεία και περαιτέρω επιτυχίες στον Πούτιν, καθώς και από τον πρόεδρο του Τουρκμενιστάν, Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ, ο οποίος εξήρε τον προσωπικό ρόλο του Ρώσου προέδρου στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης, μεταξύ των ηγετών που έστειλαν ευχές ήταν ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, ο πρόεδρος του Τατζικιστάν Εμομαλί Ραχμόν και ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιογιέφ.

Κάποιοι από τους ηγέτες δεν περιορίστηκαν μόνο σε ευχές, αλλά αξιοποίησαν την ευκαιρία για να συζητήσουν τρέχοντα ζητήματα διεθνούς και διμερούς ενδιαφέροντος με τον εορτάζοντα Πούτιν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφού ευχήθηκε στον Ρώσο ομόλογό του, συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αλλά και θέματα διμερούς συνεργασίας.

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε, σε ανακοίνωση μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ότι του «μετέφερε θερμές ευχές για τα γενέθλιά του και του ευχήθηκε καλή υγεία και μακροζωία», ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την «προσωπική δέσμευση του Πούτιν στην εμβάθυνση των ινδορωσικών σχέσεων όλα αυτά τα χρόνια».

Τι έγινε με τον Ντόναλντ Τραμπ

Όλοι περίμεναν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τηλεφωνήσει στον Ρώσο ομόλογό του για να του ευχηθεί για τα 73α του γενέθλια. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, τουλάχιστον ακόμη.

Όπως αναφέρει ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ δεν είχε προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ για τις 7 Οκτωβρίου, αφήνοντας περιθώριο για ενδεχόμενο τηλεφώνημα Τραμπ στον Πούτιν σήμερα, 8 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του Τραμπ, ο Πούτιν του είχε τηλεφωνήσει για να του ευχηθεί.

Να σημειώσουμε πως βάσει των συνταγματικών αλλαγών που προώθησε το 2020 ο Πούτιν, μπορεί να παραμείνει στην εξουσία έως το 2036, όταν και θα είναι 83 ετών.

