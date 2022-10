Πούτιν: «Η πιο επικίνδυνη δεκαετία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» – Η διπλή Δύση, ο αιώνας της Ασίας και οι δορυφόροι

Με ένα μανιφέστο για τη «Διπλή Δύση», τον ρόλο της Ασίας τον 21ο αιώνα και τα…τακτικά πυρηνικά επανεμφανίστηκε χθες ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια απόπειρα να νομιμοποιήσει την εισβολή του στην Ουκρανία και μαζί τα όποια νέα, ενδεχόμενα «χτυπήματά» του. Περιγράφοντας την επόμενη δεκαετία ως την «την πιο επικίνδυνη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ο Πρόεδρος της Ρωσίας επιτέθηκε μετωπικά στη «Δύση των φιλελεύθερων ελίτ», κατηγορώντας την για «κινήσεις κλιμάκωσης» και για «βρόμικο και αιματηρό παιχνίδι», καθώς τη «φωτογράφισε» ως υπαίτια για την απειλή χρήσης «βρόμικης βόμβας» κατά της Μόσχας, για την ύπαρξη της οποίας επιχειρεί να ενοχοποιήσει με κάθε μέσο, την Ουκρανία.

«Υπάρχουν δύο είδη Δύσης: η παραδοσιακή Δύση, με τις χριστιανικές αξίες πάνω από όλα, με την οποία μοιραζόμαστε κοινές ρίζες, και η κοσμοπολίτικη Δύση, η οποία είναι εργαλείο των φιλελεύθερων ελίτ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην βαθιά ιδεολογικοποιημένη ομιλία του στο Valdai Discussion Club, ένα ερευνητικό ινστιτούτο που συνδέεται με το Κρεμλίνο, προειδοποιώντας συνάμα πως «κανείς δεν θα τα βάλει με τις επιταγές αυτής της Δύσης στη Ρωσία».

NOW | 🇷🇺 | President Vladimir Putin part of the Nuclear forces drill discussion pic.twitter.com/P9e8OE2hAG

— Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) October 26, 2022