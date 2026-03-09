Πούτιν προς Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Μήνυμα στήριξης μετά την ανάληψη της ηγεσίας στο Ιράν
Ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εκφράζοντας στήριξη προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας στην περιοχή.
Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νέος ηγέτης θα συνεχίσει με τιμή το έργο του πατέρα του και θα συμβάλει στην ενότητα του ιρανικού λαού σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.
Στο ίδιο μήνυμα, ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα θα παραμείνει στο πλευρό της Τεχεράνης, κάνοντας λόγο για αμέριστη υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τόσο τις διπλωματικές ισορροπίες όσο και τις διεθνείς αγορές.
Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν ανακοινώθηκε μέσα στις τελευταίες ώρες και, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, θεωρείται εξέλιξη με ισχυρό πολιτικό και γεωπολιτικό βάρος για την περιοχή. Η ρωσική αντίδραση δείχνει ότι η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει στενή γραμμή στήριξης προς την Τεχεράνη εν μέσω των νέων εξελίξεων.
