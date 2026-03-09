Πούτιν προς Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Μήνυμα στήριξης μετά την ανάληψη της ηγεσίας στο Ιράν

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νέος ηγέτης θα συνεχίσει με τιμή το έργο του πατέρα του και θα συμβάλει στην ενότητα του ιρανικού λαού σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα θα παραμείνει στο πλευρό της Τεχεράνης, κάνοντας λόγο για αμέριστη υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τόσο τις διπλωματικές ισορροπίες όσο και τις διεθνείς αγορές.

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν ανακοινώθηκε μέσα στις τελευταίες ώρες και, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, θεωρείται εξέλιξη με ισχυρό πολιτικό και γεωπολιτικό βάρος για την περιοχή. Η ρωσική αντίδραση δείχνει ότι η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει στενή γραμμή στήριξης προς την Τεχεράνη εν μέσω των νέων εξελίξεων.

