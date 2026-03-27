Πούτιν: Σε κρίση οι σχέσεις Ρωσίας–Ευρώπης «χωρίς ευθύνη της Μόσχας»

Ο Ρώσος πρόεδρος αποδίδει την ένταση σε ΗΠΑ και ευρωπαϊκές ηγεσίες – Αναφορές στα γεγονότα του 2014 στην Ουκρανία

27 Μαρ. 2026 19:50
Pelop News

Τη θέση ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης βρίσκονται σε βαθιά κρίση, χωρίς ευθύνη της Μόσχας, διατύπωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με το TASS, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιδείνωση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες δεν οφείλεται στη ρωσική πλευρά, τονίζοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκατάσταση των δεσμών.

«Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τις σχέσεις»

«Οι σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε κρίση χωρίς δική μας υπαιτιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει την προοπτική επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη.

Όπως σημείωσε, η ρωσική πλευρά παραμένει ανοιχτή στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των σχέσεων, παρά το δυσμενές κλίμα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Αιχμές για Ουκρανία και Δύση

Αναφερόμενος στα αίτια της έντασης, ο Πούτιν απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η κρίση συνδέεται άμεσα με την κατάσταση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι «οι αναφορές στα γεγονότα στην Ουκρανία δεν έχουν επαρκή βάση».

Αντίθετα, απέδωσε την ευθύνη για την επιδείνωση των σχέσεων τόσο στην προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση όσο και σε ηγεσίες βασικών ευρωπαϊκών χωρών.

Αναφορές στο 2014

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα γεγονότα του 2014 στην Ουκρανία, τα οποία χαρακτήρισε ως σημείο καμπής. Όπως υποστήριξε, η ανατροπή της τότε κυβέρνησης – την οποία απέδωσε σε δυτική υποστήριξη – αποτέλεσε την αφετηρία μιας αλυσίδας εξελίξεων που συνεχίζονται έως σήμερα.

«Υποστήριξαν το πραξικόπημα στην Ουκρανία, το οποίο στη συνέχεια αποτέλεσε την αιτία ολόκληρης της αλυσίδας τραγικών γεγονότων», δήλωσε.

Παραμένει η ένταση

Οι δηλώσεις Πούτιν αποτυπώνουν το κλίμα έντασης που επικρατεί στις σχέσεις Ρωσίας–Ευρώπης, με τις διπλωματικές ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες και τις προοπτικές εξομάλυνσης να παραμένουν αβέβαιες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ