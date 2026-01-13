Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το στρατηγικό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην περιοχή του Πρίνου, με φυσική παρουσία όλων των μελών της. Η Επιτροπή συστάθηκε με πρωτοβουλία της ΕΔΕΥΕΠ για να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες διαφανή και αξιόπιστη ενημέρωση από επιστήμονες και Καθηγητές εγνωσμένου κύρους, εκπροσώπους εθνικών επιστημονικών φορέων, και θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου απαρτίζεται από τους:

Δρ. Νικόλαο Κόκκινο , Καθηγητή Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

, Καθηγητή Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δρ. Αναστασία Κυρατζή , Ομότιμη Καθηγήτρια Σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

, Ομότιμη Καθηγήτρια Σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δρ. Δημήτριο Σακελλαρίου , Διευθυντή Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ και ΓΓ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

, Διευθυντή Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ και ΓΓ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών Δρ. Γεώργιο Συλαίο , Καθηγητή Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

, Καθηγητή Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μαρία Χαμητίδου , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σωτήριο Λαζαρίδη , Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Δρ. Ευθύμιο Ταρτάρα, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών της ΕΔΕΥΕΠ και οργανωτικό γραμματέα της Επιτροπής

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, με τον Δρ. Ταρτάρα να σχολιάζει σχετικά: «Ξεκινήσαμε σήμερα και επισήμως τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης για το εξαιρετικά σημαντικό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διακεκριμένους επιστήμονες και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που δέχθηκαν να διαθέσουν αμισθί το χρόνο τους, υποστηρίζοντας μία στρατηγική εθνική προσπάθεια και ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διατυπώνει ανεξάρτητες, μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου, βάσει των αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και μέτρων ασφάλειας που το διέπουν, και να εξετάζει τα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα».

Πριν τη συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, όπου και θα πραγματοποιηθεί το έργο αποθήκευσης CO2 με φορέα υλοποίησης την EnEarth, θυγατρική της Energean. Εκεί, εκπρόσωποι της εταιρείας, ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πορεία και τα επόμενα βήματα του έργου, τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογονανθράκων –υπό τη θεσμική εποπτεία της ΕΔΕΥΕΠ ως Αρμόδιας Αρχής για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα– και τα περιβαλλοντικά μέτρα που ακολουθούνται, βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών, καθώς και ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών.

Η υπόγεια αποθήκευση CO2 στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου στα ανοιχτά της Καβάλας, συνιστά εξαιρετικά σημαντικό έργο και κομβική υποδομή δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής της χώρας. Κατά τη λειτουργία του, το έργο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα, με απόλυτο σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα, υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας ελληνικής βιομηχανίας, η οποία δεν διαθέτει άλλες ώριμες τεχνολογικές επιλογές απανθρακοποίησης της λειτουργίας και παραγωγής της. Ταυτόχρονα, το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιουργώντας μία νέα αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του, και αναπτύσσοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δεξιότητες.

