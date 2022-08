Praktiker Hellas: Δουλειά για 10 ειδικότητες – Θέσεις εργασίας και στην Πάτρα

Η αλυσίδα καταστημάτων Praktiker Hellas ενισχύει το προσωπικό της.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνει προσωπικό επτά ειδικοτήτων σε 13 περιοχές όλης της χώρας.

Σύμβουλος Πωλήσεων :Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολλέγιο/ ΙΕΚ (επιθυμητό), καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης (Βόλος)

Store Department Manager: Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου, εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση ευθύνης σε κατάστημα λιανικής πώλησης, καλή χρήση προγραμμάτων MS Office, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας / οργάνωσης και διοίκησης ομάδας (Βόλος)

Ταμίας Καταστήματος: Απόφοιτος ΙΕΚ/Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή χρήση προγραμμάτων MS Office, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, υπευθυνότητα (Ξάνθη)

IT Support Agent: Σπουδές με κατεύθυνση την Πληροφορική (ΑΕΙ/ΤΕΙ/IEK), εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Microsoft 365 Administration, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και υπευθυνότητα, δυνατότητα εργασίας με βάρδιες (Πειραιώς)

Χειριστής Κλάρκ-Υπάλληλος Αποθήκης : Κάτοχος άδειας χειριστή πετρελαιοκίνητου κλάρκ, εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση, ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών :(Πάτρα)

Συντηρητής-Αδειούχος Ηλεκτρολόγος :Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή κάτοχος άδειας επίβλεψης και εγκατάστασης Α’ ειδικότητας (3ης ή 4ης κατηγορίας) Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-3 έτη σε ανάλογη θέση (Μάνδρα Αττικής)

Product Range Manager :Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικά κτλ,Ανάλογη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών (απαραίτητη προϋπόθεση), Άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word), Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) (Μοσχάτο)

Elecrtiacal Installation Coordinator (Αθήνα)

Purchasing Assistant : Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, γνώση προγραμμάτων MS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου (Πειραιώς)

Distribution Coordinator : Πτυχίο Ανώτατης σχολής κατά προτίμηση με κατεύθυνση Logistics ή Supply Chain ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, εμπειρία 3 – 5 χρόνων σε λιανεμπόριο, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση Εφαρμογών WMS και ERP, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες(Μοσχάτο)

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις ενεργές αγγελίες και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

Ποια είναι η εταιρεία

Η Praktiker Hellas ηγέτιδα στο ελληνικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Do It Yourself) & Home Improvement, βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών από το 1991.

Η δυναμική της παρουσία και πορεία στην ελληνική αγορά συνεχίζεται με τη συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων της, επιδιώκοντας την όλο και πιο αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της, με σημαία τη βέλτιστη αγοραστική τους εμπειρία.