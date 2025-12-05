Πράμαντα: Η “καρδιά” των Τζουμέρκων

Πράμαντα: Η "καρδιά" των Τζουμέρκων
05 Δεκ. 2025 15:17
Η σημερινή μας επιλογή είναι τα Πράμαντα που είναι το μεγαλύτερο χωριό των Τζουμέρκων, και πολλοί το χαρακτηρίζουν ως την τουριστική πρωτεύουσα της περιοχής.
Και αυτό γιατί έχει όλα αυτά, και σε αρκετές επιλογές, που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον επισκέπτη. Τα Πράμαντα είναι ένα όμορφο χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά, σε υψόμετρο περίπου 840 μέτρων, στην αγκαλιά των Τζουμέρκων στα όρια των Νομών Ιωαννίνων και Αρτας.
Τι να δείτε
Η Πλατεία και ο Ιερός Ναός: Η κεντρική πλατεία είναι το σημείο αναφοράς του χωριού, γεμάτη ζωή, παραδοσιακά καφενεία και ταβερνάκια. Εκεί δεσπόζει ο ιστορικός Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής, μια από τις μεγαλύτερες εκκλησίες της Ηπείρου, χτισμένος το 1880.
Το Σπήλαιο της «Τρύπας του Καταφύγιου»:
Λίγο έξω από το χωριό, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, το Σπήλαιο των Πραμάντων, γνωστό και ως «Τρύπα του Καταφύγιου» ή «Καταφύγι». Είναι επισκέψιμο και εντυπωσιάζει με τον πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό του διάκοσμο.
Οι Πηγές της Αρτας (Πραμαντιώτικος Ποταμός):
Δίπλα στο χωριό αναβλύζουν οι πηγές που τροφοδοτούν τον Πραμαντιώτικο Ποταμό. Η περιοχή γύρω από τις πηγές είναι ένα ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικό για περίπατο και πικνίκ, μέσα σε πυκνή βλάστηση και κάτω από τον ήχο των τρεχούμενων νερών.
Τα Πράμαντα αποτελούν την ιδανική βάση για να εξερευνήσετε τα υπόλοιπα Τζουμέρκα. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε:
• Το γραφικό Συρράκο και τους Καλαρρύτες, χωριά-μνημεία της ηπειρώτικης τέχνης.
• Την ιστορική Μονή Κηπίνας, λαξευμένη μέσα σε βράχο.
• Τη γέφυρα της Πλάκας, μία από τις μεγαλύτερες μονότοξες γέφυρες των Βαλκανίων (πλέον αναστηλωμένη).
Δραστηριότητες στη Φύση
Για τους λάτρεις της δράσης, τα Τζουμέρκα προσφέρουν αμέτρητες επιλογές όπως
• Πεζοπορία: Δίκτυα μονοπατιών συνδέουν τα Πράμαντα με τις κορυφές των Τζουμέρκων και τα γύρω χωριά, όπως η διαδρομή προς την κορυφή Στρογγούλα (2.112 μ.).
• Rafting και Kayak: Στα ορμητικά νερά του ποταμού Αραχθου.
• Ορειβασία/Αναρρίχηση: Στα εντυπωσιακά φαράγγια και βράχια της περιοχής.
Φυσικά, οι φίλοι της γαστρονομίας στα Πράμαντα θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την πλούσια ηπειρώτικη κουζίνα.

