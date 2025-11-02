Πρασίνισε ο πεζόδρομος της Μαιζώνος

Στόχος του Τμήματος Πρασίνου είναι να συνεχιστούν οι δεντροφυτεύσεις και σε άλλα σημεία του κέντρου.

02 Νοέ. 2025 19:54
Pelop News

Πρασίνισε ο πεζοδρόμος της Μαιζώνος στο κομμάτι από την Πλατεία Γεωργίου ως την Γούναρη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες  από το αρμόδιο τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πατρέων που προχώρησε σε φυτεύσεις.

Τα συνεργεία τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν τοποθετηθεί μικρά δέντρα και έτσι η εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά οι  πεζοί είναι πολύ όμορφη και θα γίνει καλύτερη μόλις μεγαλώσουν τα δέντρα.
