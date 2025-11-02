Πρασίνισε ο πεζόδρομος της Μαιζώνος

Πρασίνισε ο πεζοδρόμος της Μαιζώνος στο κομμάτι από την Πλατεία Γεωργίου ως την Γούναρη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες από το αρμόδιο τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πατρέων που προχώρησε σε φυτεύσεις.

Τα συνεργεία τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν τοποθετηθεί μικρά δέντρα και έτσι η εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά οι πεζοί είναι πολύ όμορφη και θα γίνει καλύτερη μόλις μεγαλώσουν τα δέντρα.

