Οι φυτεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν από το Τμήμα Πράσινου

Πράσινο και στην Πλατεία Πίνδου και θετικό πρόσημο
01 Δεκ. 2025 12:28
Pelop News

Πολύ καλό βαθμό παίρνει το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, καθώς έχει καταφέρει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να  ομορφύνει κομβικά σημεία της πόλης. Εκτός από τον πεζόδρομο της Μαιζώνος, και της Τριών Ναυάρχων μαζί με το σημείο του ημικυκλίου στην έναρξη του) έχει βάλει την δική του πινελιά και σε άλλα σημεία.

Για παράδειγμα εδώ και λίγες μέρες έχουν φυτευτεί στις δύο γωνίες λουλούδια σε πανέρι στην Πλατεία Πίνδου η οποία βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γούναρη και Αγίου Ανδρέου. στην καρδιά της πόλης.

Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο που βρέθηκαν στην Πάτρα , πολλοί επισκέπτες λόγω της εορτής του Αγίου Ανδρέα, έκαναν θετικά σχόλια στα social media για την εικόνα της πόλης που τουλάχιστον σε επίπεδο πρασίνου ήταν καλύτερη σε σχέση με πέρσι.

Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
