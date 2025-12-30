Πράξη αλληλεγγύης από τους «Nortenos»

Πράξη αλληλεγγύης από τους «Nortenos»
30 Δεκ. 2025 23:45
Pelop News

Με μια πράξη αλληλεγγύης ολοκλήρωσε τις δράσεις του για το 2025 ο δραστήριος
Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναχαϊκής «Nortenos».

Τα μέλη του Συνδέσμου προχώρησαν στη συγκέντρωση και παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στο Ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης», στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο που επιτελεί για συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο να προσφέρει ανακούφιση στους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο Ιδρυμα, αλλά και να ενισχύσει τις καθημερινές του ανάγκες, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο. «Ελπίζουμε, η κίνηση μας να προσφέρει μια μικρή ανακούφιση, στο μεγάλο έργο του Ιδρύματος και στους ανθρώπους, που φιλοξενούνται!», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

