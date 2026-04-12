Premier League: «Φωτιά» στη μάχη του τίτλου – Η Σίτι στο -6 και με ματς λιγότερο

Εμφατικό πέρασμα από το Λονδίνο και πίεση στην Άρσεναλ

12 Απρ. 2026 22:38
Η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε… φωτιά στην κορυφή της Premier League, επικρατώντας με 3-0 της Τσέλσι στο Λονδίνο και μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στους έξι βαθμούς.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ και πλέον μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Τα δεδομένα της βαθμολογίας

  • Άρσεναλ: 70 βαθμοί (32 αγώνες)
  • Μάντσεστερ Σίτι: 64 βαθμοί (31 αγώνες)

Η διαφορά μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο, με το μεγάλο ντέρμπι να ακολουθεί.

«Τελικός» τίτλου στο Μάντσεστερ

Όλα πλέον στρέφονται στην αναμέτρηση της 19ης Απριλίου, όταν η Σίτι θα υποδεχθεί την Άρσεναλ στο Μάντσεστερ.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδέχεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της μάχης για τον τίτλο, καθώς:

  • Με νίκη της Σίτι, η διαφορά μειώνεται στους 3 βαθμούς (ή και λιγότερο με το εξ αναβολής)
  • Με νίκη της Άρσεναλ, οι «κανονιέρηδες» αποκτούν ισχυρό προβάδισμα τίτλου

Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε

Άρσεναλ

  • 19/04: Σίτι (εκτός)
  • 25/04: Νιουκάστλ (εντός)
  • 02/05: Φούλαμ (εντός)
  • 10/05: Γουέστ Χαμ (εκτός)
  • 17/05: Μπέρνλι (εντός)
  • 24/05: Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Μάντσεστερ Σίτι

  • 19/04: Άρσεναλ (εντός)
  • 22/04: Μπέρνλι (εκτός)
  • 04/05: Έβερτον (εκτός)
  • 09/05: Μπρέντφορντ (εντός)
  • 17/05: Μπόρνμουθ (εκτός)
  • 24/05: Άστον Βίλα (εντός)

Εκκρεμεί και ο εξ αναβολής αγώνας της Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας.

Θρίλερ μέχρι τέλους

Η μάχη για τον τίτλο στην Premier League παίρνει πλέον διαστάσεις θρίλερ, με τη Σίτι να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

Η επόμενη αγωνιστική αναμένεται καθοριστική, σε ένα πρωτάθλημα που υπόσχεται συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

