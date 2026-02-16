Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς

16 Φεβ. 2026 14:47
Pelop News

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα διαδικασία διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς, με την ενεργοποίηση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα χιλιάδων ασθενών.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες πολίτες με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι έως σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να προσέρχονται στα φαρμακεία του Οργανισμού και να περιμένουν σε πολύωρες ουρές για να παραλάβουν τις θεραπείες τους. Πλέον, η διάθεση των συγκεκριμένων σκευασμάτων θα πραγματοποιείται δωρεάν από τα ιδιωτικά φαρμακεία, μέσω ειδικής διαδικασίας που υποστηρίζεται ψηφιακά.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου εντάσσονται κυρίως ασθενείς με ογκολογικές παθήσεις, άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και ασθενείς με συγκεκριμένα χρόνια και σοβαρά νοσήματα που περιλαμβάνονται στη σχετική υπουργική απόφαση. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, με πρόβλεψη σταδιακής διεύρυνσης τόσο των θεραπευτικών κατηγοριών όσο και του αριθμού των εξυπηρετούμενων συνταγών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, στόχος είναι ο τριπλασιασμός των συνταγών ΦΥΚ που θα εκτελούνται κάθε μήνα μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, μειώνοντας την ταλαιπωρία των ασθενών και αποσυμφορώντας παράλληλα τις δομές του ΕΟΠΥΥ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων προς όφελος των πολιτών.

