Πρεμιέρα με ήττα για τον ΟΠΑΘΑ

Με το … αριστερό μπήκε στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής η ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία έχασε σήμερα εντός έδρας, με 13-10 από τον ΟΥΚ Βόλου, για την 1η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έχει παράπονα από την διαιτησία η οποία όποτε πλησίαζε τον αντίπαλο, σφύριζε ανάποδα και έπαιξε ρόλο στην ήττα.

Ο ΟΠΑΘΑ βρέθηκε να χάνει με 9-5 στο ημίχρονο, μείωσε σε 11-8, αλλά μέχρι εκεί με την ομάδα του Βόλου να κρατά το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Τα 8λεπτα: 3-4,2-5,3-2,2-2.

ΟΠΑΘΑ (Χριστοφής): Κρίκης 1, Μπιτσάκος 1, Μπάρλος 3, Σπανογιάννης 1, Τουλγαρίδης 2, Βικάτος 2.

