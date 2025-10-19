Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Ολυμπιάδα, τρίποντο με Γλυφάδα

Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Ολυμπιάδα, τρίποντο με Γλυφάδα
19 Οκτ. 2025 9:38
Pelop News

Αν και έχασε το πρώτο σετ στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσης της και η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας  επικράτησε με 3-1  (16-25, 25-21, 25-19, 25-23) σετ της Γλυφάδας, για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα, έχασε το πρώτο σετ με 16-25, στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό και ισοφάρισε σε 1-1, κερδίζοντας το δεύτερο σετ με 25-21. Με σωστές επιλογές και σταθερή απόδοση, η Ολυμπιάδα πήρε και τα δύο επόμενα σετ με 25-19 και 25-23, πανηγυρίζοντας το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος του αγώνα ο Άκης Δαρείος τόνισε: «Συγχαρητήρια στους αθλητές μου για τη νίκη. Παρά το νωχελικό ξεκίνημα καταφέραμε να ξεπεράσουμε το άγχος της πρεμιέρας και να πάρουμε νίκη, μπαίνοντας με τρίποντο στο πρωτάθλημα».

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Α. Δαρείος): Φερτάκης, Κάββουρας, Μπρουκς, Βεζύρης, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, λίμπερο ο Πετρίδης, Ρουμελιώτης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Σε καθεστώς ψηφιοποιήσης ο ΕΦΚΑ-Καταργήθηκε το 50% του χαρτιού
11:30 Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ
11:20 Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ
11:10 Πράγα: Κλασική και σταθερή αξία
11:00 H καθηγήτρια Ούτε Φρουθ στην «Π»: «Ειρήνη για μένα και τα παιδιά μου»
10:52 Αίγιο: Χειροπέδες σε άνδρα για κλοπή αξίας 40.000 ευρώ-Τι βρέθηκε σπίτι του
10:45 Ο Καρκίνος «χτυπά» και 20χρονές, στοιχεία για την Αχαΐα
10:35 Προϋπολογισμός 2026: Ποιοι ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις
10:25 Που θα δείτε το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
10:15 Πάνοπλός ο Παναγιάλειος για το ντέρμπι με τη Θύελλα
10:05 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας
9:58 Φοινικούντα: Στον ανακριτή σήμερα οι δυο 22χρόνοι
9:48 Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών – Δείτε live
9:38 Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Ολυμπιάδα, τρίποντο με Γλυφάδα
9:28 Απάντηση του Γεραπετρίτη στη Τουρκία για το πρόγραμμα safe
9:18 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:09 Έρχεται πενθήμερη κακοκαιρία με βροχές, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα
9:00 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων
22:51 Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι σκύλοι περπατούν αργά και με βαριά βήματα
22:27 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ