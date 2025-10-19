Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Ολυμπιάδα, τρίποντο με Γλυφάδα

Αν και έχασε το πρώτο σετ στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσης της και η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας επικράτησε με 3-1 (16-25, 25-21, 25-19, 25-23) σετ της Γλυφάδας, για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα, έχασε το πρώτο σετ με 16-25, στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό και ισοφάρισε σε 1-1, κερδίζοντας το δεύτερο σετ με 25-21. Με σωστές επιλογές και σταθερή απόδοση, η Ολυμπιάδα πήρε και τα δύο επόμενα σετ με 25-19 και 25-23, πανηγυρίζοντας το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος του αγώνα ο Άκης Δαρείος τόνισε: «Συγχαρητήρια στους αθλητές μου για τη νίκη. Παρά το νωχελικό ξεκίνημα καταφέραμε να ξεπεράσουμε το άγχος της πρεμιέρας και να πάρουμε νίκη, μπαίνοντας με τρίποντο στο πρωτάθλημα».

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Α. Δαρείος): Φερτάκης, Κάββουρας, Μπρουκς, Βεζύρης, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, λίμπερο ο Πετρίδης, Ρουμελιώτης.

