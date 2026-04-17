«Πρέσινγκ» στο Κογκρέσο για αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας σε Ελλάδα και Κύπρο

Την άμεση ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα και την Κύπρο στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για το έτος 2027, έθεσε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI). Σε κατάθεσή του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Ινστιτούτο υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες αποτελούν τους πλέον αξιόπιστους και στρατηγικά κρίσιμους εταίρους της Ουάσιγκτον σε μια περιοχή που φλέγεται.

Προτάσεις χρηματοδότησης

Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτοεισηγήθηκε τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων για προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και εξοπλισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δυνάμεων:

Για την Ελλάδα: Προτείνεται η διάθεση τουλάχιστον 1,8 εκατ. δολαρίων για στρατιωτική εκπαίδευση (IMET) και 6 εκατ. δολαρίων μέσω του προγράμματος FMF.

Για την Κύπρο: Ζητούνται 500.000 δολάρια για εκπαίδευση, ενώ τονίζεται η ανάγκη για πλήρη και μόνιμη άρση του εμπάργκο όπλων.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (ERIP): Εισήγηση για 25 εκατ. δολάρια με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση αμυντικών υποδομών.

Στην κατάθεσή του, το Ινστιτούτο επισήμανε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για τις αμερικανικές στρατιωτικές και ενεργειακές επιχειρήσεις, κάνοντας ειδική μνεία στις βάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω των υποδομών LNG και των διασυνδετήριων αγωγών.

Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτοχαρακτήρισε τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ (3+1) ως τον βασικό πυλώνα σταθερότητας απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις και τις απειλές στη ναυσιπλοΐα. Για την Κυπριακή Δημοκρατία, ζητήθηκε η περαιτέρω θεσμική θωράκιση της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και η διατήρηση της χρηματοδότησης για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (UNFICYP), παραμένοντας προσηλωμένοι στη σταθερή θέση για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

