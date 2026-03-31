Πρέβεζα: Ιστορία και θάλασσα, τι να δείτε

Για πολλούς ιδανική εποχή είναι το καλοκαίρι, αλλά και το Πάσχα είναι εξίσου όμορφα

31 Μαρ. 2026 13:07
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή αφορά μια πόλη που βρίσκεται   κοντά στην Πάτρα και συνδυάζει την ιστορία με τη θάλασσα παρότι δεν είναι νησί.

Ο λόγος για την Πρέβεζα, η οποία είναι χτισμένη σχεδόν πάνω στη θάλασσα, αφού μόνο λίγα μέτρα τη χωρίζουν από την επιφάνεια της τελευταίας. Αυτό όμως το στοιχείο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη χάρη της και τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Ξεκινήστε τη βόλτα σας από το ιστορικό κέντρο της πόλης, με άξονα το Δικαστικό Μέγαρο και περπατήστε μέχρι την Παναγία των Ξένων, που είναι χτισμένη στα μέσα του 18ου αιώνα και κρύβει μέσα της όλη την εμπορική ιστορία του τόπου. Σε λίγα λεπτά απόσταση, βρίσκεται ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους, χτισμένος στις αρχές του 18ου αιώνα.

Στο εσωτερικό του ξεχωρίζουν αξιόλογες εικόνες, αγιογραφίες επηρεασμένες από τη βενετσιάνικη ζωγραφική και το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Εξω από την είσοδο της εκκλησίας βρίσκεται ο Ενετικός Πύργος του Ρολογιού, τυπικό κτίσμα των Ενετών, με ύψος 13 μέτρα και ηλιακό ρολόι. Σε απόσταση μικρότερη του τετάρτου από το κέντρο της πόλης θα βρείτε επίσης τη Θεοφάνειο Δημοτική Αίθουσα Τέχνης, που φτιάχτηκε με κληροδότημα του Πρεβεζιάνου Αναστάσιου Θεοφάνους και σήμερα στεγάζει το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο, που στους χώρους του φιλοξενούνται μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η Πρέβεζα ωστόσο σας δίνει την ευκαιρία να ανοίξετε το βήμα σας με κατεύθυνση το πλούσιο παρελθόν της περιοχής. Σε απόσταση δέκα λεπτών από το κέντρο θα βρείτε τον Αρχαιολογικό Χώρο Νικόπολης, έναν πελώριο χώρο, με εντυπωσιακά τείχη.

Για όσους αγαπούν το bird watching, κοντά στη Νικόπολη βρίσκονται και τα παρατηρητήρια του Αμβρακικού, καθώς ο κόλπος είναι ο παράδεισος των πουλιών με 294 καταγεγραμμένα είδη, 101 από τα οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα. Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του υδροβιότοπου είναι ένα από τα σπανιότερα είδη πουλιών, ο αργυροπελεκάνος.

Επίσης, περιμετρικά της Πρέβεζας υπάρχουν μέρη που προσφέρονται και για περιπάτους, όπως το θρυλικό βουνό Ζάλογγο που έχει ύψος κορυφής 786μ. ή το αισθητικό δάσος του Μονόλιθου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 Μεσολόγγι 1826–2026: Μαθητές ζωντανεύουν την Έξοδο σε μια ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους
13:20 Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής»
13:19 Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα – Έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:16 Επίσκεψη Πέτρου Ψωμά στη μαρίνα της Πάτρας – Σοβαρές ελλείψεις υποδομών
13:13 Η ακρίβεια στο τραπέζι του Μαξίμου: Σαρωτικοί έλεγχοι, πάνω από 100 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα
13:07 Πρέβεζα: Ιστορία και θάλασσα, τι να δείτε
13:06 Ζωγράφου: Νέα μαρτυρία φωτίζει τη στάση του 54χρονου μετά το θρίλερ με μητέρα και κόρη
13:04 Πλακιάς πριν από τη νέα συνεδρίαση για τα Τέμπη: «Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια»
13:01 Η καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο θέατρο Επίκεντρο+ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
13:00 Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο
12:59 Πάτρα: Η διαδρομή του Παλαμά στην Ακαδημία Αθηνών φωτίζεται σε νέα εκδήλωση
12:55 Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!
12:54 Εμπορική Ανανέωση: Η χαμηλή συμμετοχή στη συνέλευση δείχνει έλλειμμα επικοινωνίας με τους εμπόρους
12:54 Δύο τελευταίες παραστάσεις για το «Strange box» στο «Επίκεντρο+»
12:50 ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου
12:48 Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο
12:47 Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου
12:45 Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός βγήκε εκτός πορείας στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
12:43 Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει
12:41 Πατρών – Πύργου: Πώς γράφτηκε η τραγωδία με τον 42χρονο στην άσφαλτο
