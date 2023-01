Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκε για την περίπτωση που ο Γουίλιαμ χρειαζόταν… συμβατό δότη

Ο Πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει να βγάζει… στη φόρα τα άπλυτα του βρετανικού Παλατιού, αποκαλύπτοντας πολλές πτυχές που θα ευχόμασταν να μην ίσχυαν.

«Δύο χρόνια μεγαλύτερός μου, ο Γουίλι ήταν ο διάδοχός τους, ενώ εγώ ήμουν η ρεζέρβα…», γράφει στην αυτοβιογραφία του με τον τίτλο Spare, το οποίο κυκλοφόρησε χθες Τρίτη.

«Ήμουν η σκιά, το στήριγμα, το Plan B. Με έφεραν στον κόσμο για την περίπτωση που συνέβαινε κάτι κακό στον Γουίλι» έγραψε ο Δούκας του Σάσεξ για τον 40χρονο αδελφό του και διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Ο ρόλος του, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν άλλος από το να λειτουργεί ως «αντιπερισπασμός» για τυχόν λάθη του μεγαλύτερου αδελφού του, αλλά και ως συμβατός δότης, σε περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν μετάγγιση αίματος ή μεταμόσχευση οργάνων. «Νεφρό ίσως ή λίγο μυελό των οστών», γράφει.

Σημείωσε ακόμη ότι ο πατέρας του και σημερινός βασιλιάς Κάρολος δεν μπορούσε ποτέ να ταξιδέψει με τον μεγαλύτερο γιο του, Ουίλιαμ, επειδή «έπρεπε να αποκλειστεί η πιθανότητα να χάσουν τη ζωή τους ταυτόχρονα ο πρώτος και ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής». «Κανείς όμως δεν έδινε δεκάρα με ποιον ταξίδευα εγώ. H ρεζέρβα δεν ήταν και τόσο απαραίτητη».

«Όλα αυτά μου ξεκαθαρίστηκαν ήδη από το ξεκίνημα της ζωής μου. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αυτές οι ιδέες ενισχύονταν» προσθέτει ο Χάρι. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι χαρακτηρισμοί «Διάδοχος»-«Εφεδρικός» δεν αποδίδονταν σε εκείνον και τον αδελφό του μόνο από τον Τύπο, αλλά ακόμα και από την αγαπημένη του «μαμά», την Νταϊάνα, και τη γιαγιά του, την εκλιπούσα Ελισάβετ.

«Υπέροχα, μου έδωσες έναν διάδοχο και έναν εφεδρικό, το έργο μου εδώ τελείωσε», φέρεται να είπε ο πατέρας του στη σύζυγό του Νταϊάνα όταν γεννήθηκε. «Ένα αστείο. Ίσως», σημειώνει ο Χάρι, με τον πρίγκιπα όμως να σημειώνει στη συνέχεια με νόημα ότι μερικά λεπτά μετά το χιουμοριστικό σχόλιο ο πατέρας του έφυγε για να συναντήσει τη φιλενάδα του.

Prince Harry says he was bred to offer spare organs to heir William https://t.co/COQqbTRDws pic.twitter.com/IuUALtg7AP

— New York Post (@nypost) January 10, 2023