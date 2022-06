Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το Megxit

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ χαιρέτισαν το πλήθος την ώρα που ανέβαιναν τα σκαλιά της εκκλησίας και η υποδοχή από τον κόσμο είχε ένα κοντράστ συναισθημάτων, διότι υπήρχαν αρκετές επευφημίες αλλά και αρκετές αποδοκιμασίες, σύμφωνα με το Sky News.

Αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους στη Βρετανία, δύο χρόνια αφότου αποχώρησαν από το Παλάτι. Για αυτό και δεν εμφανίστηκαν στον εξώστη χθες Πέμπτη (2.6.2022) μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν και βρίσκονταν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Harry and Meghan left London to cheers and return in much the same way.https://t.co/SNoEfz5tlJ

— R.S. Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) June 3, 2022