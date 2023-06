Πριγκόζιν: Ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε με πυραύλους στα στρατόπεδα της Wagner – Πολλοί οι νεκροί

Πυρά προς τον στρατό της Ρωσίας εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οπόις κατηγόρησε ευθέως την Ρωσία πως, έπληξε με βομβαρδισμούς στρατόπεδα της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και θύματα από την εν λόγω επίθεση.

«Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε πυραυλικό πλήγμα στα στρατόπεδα της Wagner», ακούγεται να λέει ο Πριγκόζιν σε ένα ηχητικό μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του στο Telegram. «Ένας τεράστιος αριθμός μαχητών έχασαν τη ζωή τους» και πρόσθεσε ότι «το επόμενο βήμα ανήκει στην Wagner».

Ο Πριγκόζιν έχει μια μακρά αντιπαράθεση με την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, η οποία τώρα φαίνεται να κορυφώνεται. Σε επόμενο μήνυμά του, δεσμεύτηκε να σταματήσει τη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας. «Το Συμβούλιο Διοικητών της PMC Wagner πήρε μια απόφαση: το κακό που έφερε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας πρέπει να σταματήσει. Παραμελούν τη ζωή των στρατιωτών. Αυτοί που κατέστρεψαν σήμερα τα παιδιά μας, που κατέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες ζωές Ρώσων στρατιωτών θα τιμωρηθούν».

Ζητάει από όλους «να μην αντισταθούν» και να μην μπουν εμπόδιο στον δρόμο της Wagner στην «μάχη»της κατά του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Από την μεριά του, το ρωσικό ΥΠΑΜ εξέδωσε πολύ γρήγορα ανακοίνωση μέσω του Telegram, στην οποία υποστηρίζει ότι «όλα τα μηνύματα και το βίντεο που διανέμονται στα κοινωνικά δίκτυα για λογαριασμό του Γεβγκένι Πριγκόζιν σχετικά με το υποτιθέμενο χτύπημα του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα στρατόπεδα της PMC Wagner δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν προπαγάνδα».

Δείτε παρακάτω το βίντεο, στο οποίο όπως υποστηρίζει ο Πριγκόζιν, δείχνει την καταστροφή ενός από τα στρατόπεδα της Wagner, μετά από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα με τις εικόνες να είναι σκληρές.

