Προειδοποίηση από τον Δήμο Πατρέων: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων έως 15 Ιουνίου

Σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026 βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων, καλώντας ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους έως τις 15 Ιουνίου. Η υποχρέωση δεν περιορίζεται μόνο στην αρχική παρέμβαση, αλλά επεκτείνεται και στη διαρκή συντήρηση των χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, οι υπόχρεοι καλούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των εργασιών μέσω της ειδικής πλατφόρμας του κράτους, στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι συγκεκριμένες και στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων, η αποψίλωση από ξερά χόρτα και φυλλώματα, η αραίωση της θαμνώδους βλάστησης, καθώς και η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ασφαλή διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακκα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των ιδιοκτητών.

Ποιοι υποχρεούνται

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισμών χωρίς σχέδιο, σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές τις περιοχές, αλλά και εκτός σχεδίου εκτάσεις με κτίσματα.

Βαριά πρόστιμα και κυρώσεις

Ο Δήμος προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες εργασίες, προβλέπεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου, με τη σχετική δαπάνη να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Τα πρόστιμα φτάνουν το 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον, για τη μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, εφόσον δεν έχει γίνει καθαρισμός, ή 100 ευρώ αν ο καθαρισμός έχει πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχει δηλωθεί.

Ακόμη πιο αυστηρές είναι οι ποινές σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, καθώς προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Μέτρα για την κυκλοφορία πυροσβεστικών οχημάτων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να φροντίσουν ώστε κλαδιά και βλάστηση να μην εκτείνονται προς τους δρόμους, δημιουργώντας εμπόδια.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις κοπής βλάστησης, ενώ δεν αποκλείεται και η ενεργοποίηση ποινικών διαδικασιών για όσους δεν συμμορφώνονται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχος η πρόληψη

Με τα μέτρα αυτά, ο Δήμος Πατρέων επιχειρεί να περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαγιών και να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Η συμβολή των πολιτών θεωρείται κρίσιμη, καθώς η πρόληψη αποτελεί το βασικότερο «όπλο» απέναντι στις καταστροφικές συνέπειες των θερινών πυρκαγιών.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων έως 15 Ιουνίου

Πρόστιμα για παραβάτες

Ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026, καλεί τους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 15 Ιουνίου (καθώς και σε συντήρησή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου) και να προχωρήσουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο https://akatharista.apps.gov.gr για την ολοκλήρωση του καθαρισμού.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν όσα προβλέπονται από την Νομοθεσία σύμφωνα με την υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114/2006) και των άρθρων 53Α& 53ΙΔ του Ν. 4662/2020 (Α/27) και ισχύουν (αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τις Υπηρεσίες του Δήμου χρεώνοντας την σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη, και με πρόστιμο 1,00 ευρώ ανά τ.μ. του οικείου χώρου με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο ποσό τα 2.000 ευρώ.

Η συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και μεταφορά αυτών στον χώρο ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων, στην Ξερόλακκα, θα πραγματοποιείται με ευθύνη και μέσα των υπόχρεων.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και άλλων ακάλυπτων χώρων θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, για τις ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται α) εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, β) τους σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100μ από τα όρια των περ. α. & β., δ) καθώς και εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων γίνεται στην διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη συγκεκριμένη δήλωση, θα επιβληθεί:

α) Πρόστιμο 500 ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού

β) Πρόστιμο 100 ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων – αγροτεμαχίων, να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν περάν των ιδιοκτησιών τους κλαδιά δένδρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ. τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Πατρέων επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών διαδικασιών του άρθρου 290 του ποινικού Κώδικα και των διατάξεων του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα, κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια ευθύνης συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου.

