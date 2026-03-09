Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο

Ολοκληρώθηκε σήμερα η τριμερής συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη στρατιωτική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Κύπρο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα ασφάλειας, αποτροπής απειλών και στρατηγικής συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μήνυμα ενότητας και στήριξης προς την Κύπρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη». Υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης του νησιού, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή, με τις κινήσεις της να έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης την ανάγκη επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από εμπόλεμες ζώνες και προειδοποίησε για ενδεχόμενες μεγάλες προσφυγικές ροές, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός».

Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας και τη σημασία της αμυντικής παρουσίας της Γαλλίας στη Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στην αποστολή του συστήματος αεράμυνας Mistral και της φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η γαλλική παρουσία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία πολιτών και στην ειρηνική αποσυμφόρηση της περιοχής.

Ο Μακρόν επισήμανε ότι «όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», στέλνοντας σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας.

Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου για την ασφάλεια στην περιοχή, ενώ υπογράμμισε τον ανθρωπιστικό ρόλο της Κύπρου, αποφεύγοντας στρατιωτικές εμπλοκές. Τόνισε ότι η χώρα παραμένει γέφυρα συνεργασίας και ότι κάθε βήμα αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία της περιοχής.

Κοινό μήνυμα για την Ευρώπη

Όλοι οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη της Ευρώπης είναι καθοριστικές για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση «Ασπίδα», υπό τον συντονισμό της Ελλάδας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Η τριμερής συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινές δηλώσεις που ενισχύουν το μήνυμα ότι η Κύπρος, και κατ’ επέκταση η Ευρώπη, παραμένει ασφαλής και ενωμένη απέναντι σε κάθε απειλή.

