Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές αναμένουν μαζική ρωσική επίθεση, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας στη Γενεύη. Σε ανάρτησή του στο Facebook, μετά από τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στις περιφέρειες της χώρας, ανέφερε ότι έδωσε εντολή για την προετοιμασία πρόσθετων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών για επικείμενο πλήγμα.

Όπως γνωστοποίησε, ενημερώθηκε για τις συνέπειες της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης με πυραύλους κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι η ουκρανική αεράμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά. «Κάθε ρωσικός πύραυλος είναι η απάντηση του επιτιθέμενου στις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυξημένη διεθνή πίεση προς τη Μόσχα και για σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

I held a coordination call on the situation across the regions of our country. There was a report on the consequences of last night’s strike – the Russians launched missiles against our energy facilities. Our air defense systems responded. Even on the eve of the trilateral… pic.twitter.com/5TPrrntk2n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026

Ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, στον υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ και στον επικεφαλής της Ukrenergo να προετοιμάσουν εντός της ημέρας τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η κατάσταση σε πολλές περιφέρειες, μεταξύ αυτών το Χάρκοβο, η Ζαπορίζια, η Πολτάβα, η Σούμι, το Κίεβο και το Τερνόπιλ. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέθεσε στην κυβέρνηση την επέκταση της παροχής βοήθειας προς το Χάρκοβο στο πλαίσιο του προγράμματος «heat package», που αναμένεται να φθάσει συνολικά περίπου τις 90.000 πακέτες στήριξης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην προετοιμασία ενεργειακής συνάντησης τύπου «Ramstein» στη Γαλλία με τη συμμετοχή χωρών της G7, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η επιτάχυνση της προμήθειας πυραύλων για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

