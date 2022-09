Προελαύνουν οι Ουκρανοί στο Χάρκοβο: Μένουν 50 χιλιόμετρα για να φτάσουν στα σύνορα με τη Ρωσία

Οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται στα βόρεια του Χαρκόβου, εκτός από τα νότια και τα ανατολικά, μία ημέρα αφότου τα αιφνιδιαστικά εδαφικά κέρδη τους ανάγκασαν τους Ρώσους να εγκαταλείψουν το κυριότερο προπύργιό τους στην περιοχή αυτήν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την προέλαση αυτή, θεωρώντας ότι είναι δυνητικά μια τομή τον πόλεμο και διαβεβαιώνοντας ότι ο χειμώνας μπορεί να φέρει περισσότερα εδαφικά κέρδη εάν το Κίεβο λάβει περισσότερο ισχυρό εξοπλισμό.

«Στην περιοχή του Χαρκόβου, αρχίσαμε να προωθούμαστε όχι μόνο προς τα νότια και τα ανατολικά αλλά επίσης και προς τα βόρεια. Απομένουν 50 χιλιόμετρα μέχρι τα σύνορα (με τη Ρωσία)» διαβεβαίωσε ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι.

Δείτε το γράφημα με την προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Χαρκόβου:

AFU 🇺🇦 counter-offensive in Kharkiv region for the last three days 🔥 pic.twitter.com/8Mpj3fVPqB

Σύμφωνα με τον στρατηγό, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακατέλαβαν περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις αρχές του μήνα.

This poster says “We are one people with Russia”. Not anymore!

Από τη Μόσχα, το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν θέσεις του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με πλήγματα ακριβείας που επιφέρουν οι αερομεταφερόμενες μονάδες, οι πύραυλοι και το πυροβολικό.

Η αποχώρηση από την πόλη Ιζιούμ σηματοδοτεί τη χειρότερη ήττα των ρωσικών δυνάμεων αφότου έφυγαν από τα περίχωρα του Κιέβου, τον Μάρτιο.

President Volodymyr Zelenskiy hailed Ukraine's advances in the northeast Kharkiv province as a potential breakthrough in the war against Russia, saying this winter could bring more rapid gains of territory if Kyiv can get more powerful weapons https://t.co/uUlG0Tq5Yb pic.twitter.com/ZJ6JofIT45

— Reuters (@Reuters) September 11, 2022