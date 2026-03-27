Προφυλακίστηκε και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Στην απολογία του ο 16χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό, ότι δεν ήταν «παρών» τη στιγμή της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Προφυλακίστηκε και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα
27 Μαρ. 2026 17:51
Pelop News

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η απολογία του 16χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προφυλακιστέο.

Στην απολογία του ο 16χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό, ότι δεν ήταν «παρών» τη στιγμή της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτσα, καθώς και ότι είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα και από την έξω πλευρά του κτιρίου. Οι ισχυρισμοί του δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή του όπως έγινε και στην περίπτωση του 17χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Θυμίζουμε πως την Τετάρτη 25 Μαρτίου ο 17χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και στον 16χρονο ο απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

