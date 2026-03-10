Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 48χρονος από το Σουδάν που την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε συναγερμό έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας έφτασε έξω από το κτίριο της αστυνομίας σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και ζητούσε επίμονα να χρησιμοποιήσει τηλέφωνο, απειλώντας ότι θα προκαλέσει έκρηξη. Αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του και στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, οι οποίες ήταν πλήρως λειτουργικές.

Η απολογία στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Ο 48χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου απολογήθηκε για τα αδικήματα της διακεκριμένης οπλοκατοχής, της προμήθειας και κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και της απειλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παρέμεινε περίπου 20 λεπτά στο γραφείο του ανακριτή και έδωσε εξηγήσεις χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Κατά την απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και προανακριτικά, ότι βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες πεταμένο στην περιοχή της Ακρόπολη και επιχείρησε να το παραδώσει στις αρχές.

Όπως υποστήριξε, αρχικά μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου –κατά τα λεγόμενά του– δεν του έδωσαν σημασία. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη ΓΑΔΑ για να παραδώσει τις χειροβομβίδες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό ή να ανατιναχθεί, αλλά απλώς να παραδώσει την εκρηκτική ύλη στις αρχές. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Είχε συλληφθεί 15 φορές στο παρελθόν

Μετά το περιστατικό έγινε γνωστό ότι ο 48χρονος είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αρχές, έχοντας συλληφθεί συνολικά 15 φορές.

Η πρώτη σύλληψη είχε γίνει τον Μάιο του 2008 για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμη: δύο συλλήψεις το 2008, μία το 2009, δύο το 2020, μία το 2022, μία το 2023, τέσσερις το 2024 και τέσσερις το 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



