Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο άνδρας έφτασε έξω από το κτίριο της αστυνομίας σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και ζητούσε επίμονα να χρησιμοποιήσει τηλέφωνο, απειλώντας ότι θα προκαλέσει έκρηξη

Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
10 Μαρ. 2026 17:08
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 48χρονος από το Σουδάν που την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε συναγερμό έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας έφτασε έξω από το κτίριο της αστυνομίας σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και ζητούσε επίμονα να χρησιμοποιήσει τηλέφωνο, απειλώντας ότι θα προκαλέσει έκρηξη. Αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του και στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, οι οποίες ήταν πλήρως λειτουργικές.

Η απολογία στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Ο 48χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου απολογήθηκε για τα αδικήματα της διακεκριμένης οπλοκατοχής, της προμήθειας και κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και της απειλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παρέμεινε περίπου 20 λεπτά στο γραφείο του ανακριτή και έδωσε εξηγήσεις χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Κατά την απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και προανακριτικά, ότι βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες πεταμένο στην περιοχή της Ακρόπολη και επιχείρησε να το παραδώσει στις αρχές.

Όπως υποστήριξε, αρχικά μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου –κατά τα λεγόμενά του– δεν του έδωσαν σημασία. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη ΓΑΔΑ για να παραδώσει τις χειροβομβίδες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό ή να ανατιναχθεί, αλλά απλώς να παραδώσει την εκρηκτική ύλη στις αρχές. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Είχε συλληφθεί 15 φορές στο παρελθόν

Μετά το περιστατικό έγινε γνωστό ότι ο 48χρονος είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αρχές, έχοντας συλληφθεί συνολικά 15 φορές.

Η πρώτη σύλληψη είχε γίνει τον Μάιο του 2008 για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμη: δύο συλλήψεις το 2008, μία το 2009, δύο το 2020, μία το 2022, μία το 2023, τέσσερις το 2024 και τέσσερις το 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:17 Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:16 Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες
17:12 Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και μέτρα για χαμηλότερους λογαριασμούς
17:08 Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:05 Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Τα νέα δημοσιεύματα μιλούν για σχέση που δυναμώνει
17:00 Γιώργος Φλωρίδης στην «Π»: «Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επίθεση στη Δικαιοσύνη» ΒΙΝΤΕΟ
16:57 Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη για την ασφάλεια στην περιοχή
16:57 Καναδάς: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο
16:52 Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις
16:46 Γιώργος Πανουσόπουλος: Η ζωή, η οικογένεια και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό σινεμά
16:43 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς
16:38 Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας
16:31 Γ’ Εθνική: Τότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και play outs
16:28 Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο
16:23 Ανησυχία για το ψωμί μετά το νέο ενεργειακό σοκ – Τι λένε οι αρτοποιοί για τις τιμές
16:20 Η Βρετανία απορρίπτει προσωρινά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών
16:12 Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί
16:09 Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone
16:04 Ο Άραξος, οι «λύκοι» και ο «Σκορπιός» – Το σχέδιο της ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία
15:56 Η εποχή των αλλεργιών άρχισε – Τι να κάνετε από τώρα για να προστατευτείτε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ