Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βάραγε παλαμάκια στον Μπισμπίκη που χόρευε…

Ο σύντροφος της Δέσποινας Βανδή χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Το Βαπόρι από την Περσία».

15 Φεβ. 2026 16:23
Pelop News

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή βρέθηκαν σε ταβέρνα το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, όπου διασκέδασαν μέχρι αργά. Σε κοντινό τραπέζι καθόταν με την παρέα του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος σηκώθηκε για να χορέψει ζεϊμπέκικο.

Η Δέσποινα Βανδή έδωσε ξεχωριστό τόνο στη βραδιά, αφού κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ζωντανά για τους θαμώνες. Η ορχήστρα του μαγαζιού έπαιζε λαϊκό πρόγραμμα και ο κόσμος συμμετείχε με ενθουσιασμό. Λίγο αργότερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης σηκώθηκε για χορό και ο Θάνος Μωραΐτης τον συνόδευσε στο ζεϊμπέκικο, υπό τους ήχους του «Βαπόρι από την Περσία».

Η στιγμή καταγράφηκε και το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι χαρτοπετσέτες που έριχναν οι θαμώνες έδιναν πιο εορταστικό το κλίμα στην ταβέρνα.

Τα χαμόγελα και οι ευχές έδιναν και έπαιρναν εκείνη την ώρα. Φίλοι και θαμώνες, ανάμεσά τους και η Δέσποινα Βανδή, χειροκρότησαν τους δύο άνδρες, συνοδεύοντας τον χορό τους και τραγουδώντας τους στίχους του εμβληματικού τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη.

