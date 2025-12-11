Προκλητικός ο Γκιουλέρ για την Ελλάδα: Δεν θα δεχθούμε μονομερείς ενέργειες ή τετελεσμένα σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ ανέφερε ότι η Τουρκία προχωρά «με αποφασιστικότητα» σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στη «γαλάζια και ουράνια πατρίδα», υπογραμμίζοντας ότι οι δραστηριότητες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται στη βάση των εθνικών συμφερόντων.

11 Δεκ. 2025 20:22
Pelop News

Αιχμές κατά της Ελλάδας, δίνοντας συνέχεια στη ρητορική του Χακάν Φιντάν, άφησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ κατά την ομιλία του σήμερα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει διάλογο με την Αθήνα, αλλά δεν προτίθεται να ανεχτεί μονομερείς ενέργειες ή τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ ανέφερε ότι η Τουρκία προχωρά «με αποφασιστικότητα» σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στη «γαλάζια και ουράνια πατρίδα», υπογραμμίζοντας ότι οι δραστηριότητες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται στη βάση των εθνικών συμφερόντων.

Όπως είπε, η Άγκυρα επιθυμεί «ειλικρινά» την επίλυση των προβλημάτων με την Ελλάδα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχικής ισότητας και της καλής γειτονίας, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση να διατηρηθεί το θετικό κλίμα διαλόγου. Ωστόσο, τόνισε ότι η Τουρκία δεν θ’ αποδεχθεί πρακτικές που, όπως υποστήριξε, παραβλέπουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

«Καθώς διατηρούμε ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας και της καλής πρόθεσης, δεν δείχνουμε και δεν θα δείξουμε με κανέναν τρόπο ανοχή σε μονομερείς προσπάθειες, σε πρωτοβουλίες τετελεσμένων στην περιοχή και σε ενέργειες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας» σχολίασε.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι μόνη αποδεκτή λύση είναι αυτή των δύο κρατών με ίση κυριαρχία. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχληση της τουρκικής πλευράς για τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο απέδωσε σε ξένη υποστήριξη.

«Στην Κύπρο, υποστηρίζουμε μια μόνιμη λύση με ίση κυριαρχία και δύο κράτη και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συμφωνία ή πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα των Κυπρίων ομογενών μας» είπε, για να συμπληρώσει πως η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Λευκωσίας για την ενίσχυση της πολιτικής επιρροής και της στρατιωτικής ικανότητάς της και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, «αξιολογώντας τα από πλευράς εθνικής ασφάλειας».

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η Τουρκία παραμένει «προσηλωμένη και αποφασισμένη» να προστατεύσει την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων σύμφωνα με τα εγγυητικά της δικαιώματα και τις ιστορικές της ευθύνες.

