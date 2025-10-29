Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!

Οι «κυανόλευκοι» συνεχίζουν στον θεσμό και ετοιμάζονται για το ντέρμπι πρωταθλήματος με την Παναχαϊκή

Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
29 Οκτ. 2025 15:53
Pelop News

Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας πήρε η Θύελλα Πατρών!

Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν με 3-1 στα πέναλτι του Ατσαλένιου στο «Φ. Αραβαντινός», καθώς στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0.

Η σειρά των πέναλτι:

Νύχταρης – απέκρουσε ο Ξυπολιάς

Κατριβέσης 1-0

Ξενοκτιστάκης – απέκρουσε ο Ξυπολιάς

Σκεπετάρης 2-0

Κοντογιάννης 2-1

Αχ. Κουτσαντώνης 3-1

Μπουτσάκης άουτ

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Ξυπολιάς, Μπουρίκας (89′ Ράμα), Δουφεξής (75′ Χρυσανθακόπουλος), Θανόπουλος, Κατριβέσης, Τριανταφυλλόπουλος, Καπνιάρης (46′ Σκεπετάρης), Θεοδωρακόπουλος, Παραστατίδης (65′ Αχ. Κουτσαντώνης), Μαντάς (46′ Κ. Κουτσαντώνης), Ντίνος.

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ: Αμπατζής, Ξενοκτιστάκης, Αυγουστάκης, Χαραλάμπης, Κωνσταντακόπουλος (62′ Κοντογιάννης), Βοργιάς (73′ Πατραμάνης), Μαυρογιαννάκης (62′ Μπουτσάκης), Νύχταρης, Τσελεγγίδης, Ροβίθης (84′ Βαρδάκης).
