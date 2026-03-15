Προμηθέας 2014-Απόλλων: Παιχνίδι που θα κρίνει πολλά

Ετσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον 2ο Ομιλο της National League 1, το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα (Promitheas Park, 18.00) έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία. Αυτή τη στιγμή, το φαβορί για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον Ομιλο, είναι η Ενωση Γλαύκου Εσπερου, η οποία σήμερα υποδέχεται τον Ιόνιο (Κρύα Ιτεών, 16.30), οπότε Προμηθέας και ο Απόλλων δίνουν τη μάχη για την τρίτη θέση.

Για τη λήξη της κανονικής περιόδου, απομένουν ακόμα τρεις αγωνιστικές (εκτός από τους αγώνες του σαββατοκύριακου), που οι δύο ομάδες έχουν το εξής πρόγραμμα:

24η αγωνιστική: Ν. Κηφισιά – Προμηθέας 2014. Ρεπό: Απόλλων.

25η αγωνιστική: Απόλλων – Ν. Κηφισιά, Προμηθέας – Εσπερος Λαμίας.

26η αγωνιστική: Εσπερος Λαμίας – Απόλλων, Κρόνος – Προμηθέας 2014.

Στο παιχνίδι του α’ γύρου, ο Απόλλων είχε επικρατήσει στην παράταση με 100-98 και έχει ένα ισχνό +2. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Λεβεντάκος-Μπον-Τούσης (Καράτσαλος).

