Προμηθέας 2014-Ενωση… μέρος δεύτερο live – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά

Ο Προμηθέας 2014 υποδέχεται την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ με τη σειρά να είναι στο 2-1 νίκες υπέρ των φιλοξενούμενων.

Παρακολουθείστε live από το pelop.gr τον β΄ ημιτελικό των πλέι-οφ στον Β΄ Ομιλο της National League 1 ανάμεσα σε Προμηθέα 2014 και Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ. Αν οι γηπεδούχοι νικήσουν θα ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2 νίκες και όλα θα κριθούν την Τετάρτη στην «Αποθήκη». Αντίθετα, αν νικήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα προκριθούν στους τελικούς των πλέι-οφ του πρωταθλήματος με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Σκαλτσής-N. Παπαδόπουλος. Τα 10λεπτα: 13-25, 41-46 (ημ.),

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Γιάννης Ντάγιος): Κομνιανίδης 7, Σταμούλος, Πρέκας 1, Ράλλης 2, Κιόσια 2 (βασική 5άδα), Πούλος 5 (1), Δενδής 6 (1), Σκληρός 2, Οικονομίδης 2, Αλεξανδρόπουλος, Σοϊλεμετζίδης 14 (4).

ΕΝΩΣΗ (Κώστας Ρουμελιώτης): Νεόφυτος 2, Π. Μπαζίνας 6 (2), Αλεν 4, Αδαμόπουλος 10, Κογιώνης 8 (βασική 5άδα), Γκάτζο 6 (2), Γκαβασιάδης, Φραντζής, Καρατζάς, Καφέζας 10 (1), Ρουμελιώτης, ΓΚάτζιος.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ:

Α΄ περίοδος: Ο Αδαμόπουλος πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του αγώνα και 2-0 (1΄), καλές άμυνες από την Ενωση, ειδικά επάνω στον Κομνιανίδη, ο οποίος έχει… στοχοποιηθεί, 0-5 στο 2΄ με τρίποντο του Περικλή Μπαζίνα, 0-7 στο 3΄ με καλάθι του Νεόφφυτου με τους φιλοξενούμενους να πατάνε καλύτερα στο παρκέ, 0-9 με 2/2 βολές του Αδαμόπουλου, 2-9 στο 4΄ με κάρφωμα του Κιόσσια στον αιφνιδιασμό, 2-11 στο 5΄ με τους γηπεδούχους να είναι εντελώς εκτός κλίματος αγώνα, 2-13 ο Αλεν, 2-16 στο 6΄ με τρίποντο του Γκάτζο με την Ενωση να θέλει να «καθαρίσει» από το ξεκίνημα την υπόθεση πρόκριση, 3-20 στο 7΄ με φανταστικό μπάσκετ από την Ενωση και τον Προμηθέα 2014 να μοιάζει να έχει «αδειάσει» από την υπερπροσπάθεια του α΄ ημιτελικού, 3-22 στο 8΄, 2/2 βολές ο Οικονομίδης, τρίποντο και ο Σοϊλεμετζίδης και 8-22, τρίποντο ο Καφέζας 8-25 στο 9΄, 13-25 στο 10΄.

Β΄ περίοδος: 14-25 στο 11΄, τρίποντο ο Δενδής και 17-25, 19-26 στο 22΄, 19-28 στο 23΄ με καλάθι του Αλεν, 22-28 με τρίποντο του Σοϊλεμετζίδη, 22-30 στο 24΄, νέο τρίποντο ο Σοϊλεμετζίδης και 25-30, ο Νεόφυτος κάνει επιθετικό φάουλ στον Πούλο, ο οποίος κερδίζει και αντιαθλητικό από χτύπημα του πλέι-μέικερ της Ενωσης, 27-30 στο 15΄ με καλάθι του Κομνιανίδη στον αιφνιδιασμό, ο Προμηθέας 2014 ξαναμπήκε στο παιχνίδι, 29-32 στο 16΄, 32-36 στο 17΄ με τρίποντο του Πούλου, τρίποντο ο Περικλής Μπαζίνας και 32-41, 34-41 στο 18΄, 36-43 στο 19΄, 41-46 στο 20΄ με τον Προμηθέα 2014 να έχει κάνει «come back» χάρη στα τρίποντα του Σοϊλεμετζίδη, αλλά και με την Ενωση να διατηρεί πάντα το προβάδισμα.

Γ΄ περίοδος:

Δ΄ περίοδος:

