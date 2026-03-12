Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά

Ο Προμηθέας προχώρησε σε δυο ανακοινώσεις σήμερα, αφενός στην έκδοση «διαζυγίου» με τον Κούρο Σεγκούρα κι αφετέρου στην επιστροφή του Μάκη Γιατρά στον Οργανισμό.

Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά Ο Μάκης Γιατράς επιστρέφει στον Προμηθέα
12 Μαρ. 2026 18:59
Pelop News

Η ανακοίνωση που προηγήθηκε χρονικά ήταν εκείνη για το «διαζύγιο» με τον Κούρο Σεγκούρα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή, κ. Κούρο Σεγούρα. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Ακολούθησε η ανακοίνωση για τον Μάριο Μπατή και το «come back» του Μάκη Γιατρά:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Μάκη Γιατρά. Μια εμβληματική προσωπικότητα για το μπάσκετ της Πάτρας, ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με τον Προμηθέα, έχοντας οδηγήσει τον Σύλλογο σε τεράστιες επιτυχίες ως προπονητής, αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή, σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία της ομάδας μας.

Κατόπιν εισήγησης του Μάκη Γιατρά, χρέη πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο Μάριος Μπατής, που μέχρι πρότινος είχε ρόλο assistant coach στους “πορτοκαλί”.

Επίσης στον Προμηθέα επιστρέφει και ο Βαγγέλης Σπυρίδης, ο οποίος θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο, ως βοηθός προπονητή, πλαισιώνοντας τους Νίκο Αρβανίτη και Κώστα Ντούβα. Ο Βαγγέλης Σπυρίδης είχε περάσει ξανά από τον Προμηθέα τη σεζόν 2022-23, πρώτα στο πλάι του Μάκη Γιατρά και εν συνεχεία του Γιάννη Χριστόπουλου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
18:59 Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά
18:52 Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»
18:47 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
18:45 Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής
18:44 Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
18:36 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
18:28 Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
18:24 Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
18:24 Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs
18:20 15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
18:20 Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια
18:16 Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ