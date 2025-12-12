Προμηθέας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη Ρίτας

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Προμηθέα Βίκος Cola με τη λιθουανική Ρίτας Βίλνιους, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 του μηνός στο «Τόφαλος», στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των Ομίλων του Basketball Champions League.

«Η ομάδα μας χρειάζεται την στήριξη του κόσμου της σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του θεσμού και κανείς δεν θα πρέπει να λείπει από το γήπεδο. Τα εισιτήρια του αγώνα είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από σήμερα είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr, είτε καθημερινές δια ζώσης από το Promitheas Park και ώρες 10.00-21.00. Την ημέρα του αγώνα, το εκδοτήριο στο Promitheas Park θα λειτουργεί έως και τις 16:00.

Την ημέρα της αναμέτρησης, καλούμαστε να δείξουμε ξανά την κοινωνική μας αλληλεγγύη, καθώς μαζεύουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας (ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες, λάδι, μπισκότα, γάλα εβαπορέ, παξιμάδια κτλ) και είδη πρώτης ανάγκης για το Χαμόγελο του Παιδιού. Καλούμε όλους εσάς, ιδιώτες και επιχειρήσεις, να συμμετέχετε στην εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και άλλων βασικών ειδών, και μαζί να εξασφαλίσουμε να μη λείψουν τα Χριστούγεννα σε κανένα παιδί!», αναφέρει η ανακοίνωση του Προμηθέα.

Από εκεί και πέρα, η πατρινή ομάδα ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας (18.15).

