Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Στις 27 Νοεμβρίου η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους που θα λάβουν 1.000 ευρώ έκαστος
Σημειώνεται ότι το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους τυχερούς της κλήρωσης στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.
Στις 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους, που θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας μέσω των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.
Ειδικότερα, η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «σε μια εβδομάδα έχουμε μία κλήρωση έτσι ώστε 8.500 συμπολίτες μας να πάρουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, έτσι ώστε να δείξουμε και εμείς ότι η χρήση των προπληρωμένων καρτών είναι κάτι που αποδίδει. Αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις ούτως ή άλλως έναν λαχνό για το 50% που χρησιμοποιείς, το οποίο είναι υποχρεωτικό να έχεις χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά και μετά για κάθε 5% αγορών που κάνεις με την κάρτα αυτή παίρνεις άλλον έναν λαχνό για να αυξήσεις τις πιθανότητες στην κλήρωση. Αν δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλώσουν μη συμμετοχή στην κλήρωση».
