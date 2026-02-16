Προς Παρασκευή ο αγώνας ΝΟΠ-Γλυφάδα

Αν και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των αγώνων της β΄ φάσης του πρωταθλήματος της water polo league Ανδρων, εν τούτοις το πρώτο παιχνίδι του ΝΟΠ θα γίνει εντός με τη Γλυφάδα.

Μάλιστα, η πατρινή ομάδα αναμένεται να καταθέσει αίτημα στην ΚΟΕ ο αγώνας να γίνει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και όχι το Σάββατο, λόγω της παρέλασης του πατρινού καρναβαλιού.

Πάντως, οι “δαίμονες” από σήμερα πιάνουν δουλειά για τον αγκώνα με τον Κουνδουράκη να ποντάρει σε όλους τους παίκτες.

