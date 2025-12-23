Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας

Το Αθλητικό Σωματείο «Λέσχη 4χ4 Πάτρας – Skarta Ekato», στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, πραγματοποίησε με επιτυχία δράση συγκέντρωσης τροφίμων, με στόχο τη στήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη ενόψει των εορταστικών ημερών.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε χάρη στη συμβολή των αθλητών και των μελών, καθώς και των οικογενειών και φίλων του σωματείου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και ευαισθησία. Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν θα διανεμηθούν (χέρι-χέρι) σε άτομα και οικογένειες που χρήζουν υποστήριξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών τους.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Το σωματείο μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στις αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της προσφοράς, θεωρώντας ότι ο ρόλος του αθλητισμού επεκτείνεται πέραν του αγωνιστικού πλαισίου και περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης και εύχεται σε όλους καλές γιορτές με υγεία.

Λίγα λόγια για την Λέσχη 4χ4 Πάτρας

Η Λέσχη 4χ4 Πάτρας «Skarta Ekato», είναι μία από την πιο δυνατές της Ελλάδος, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω από μια παρέα ανθρώπων με ζωντάνια και όρεξη, που έχουν κοινό παρονομαστή την εκτός δρόμου διαδρομή. Η Λέσχη 4χ4 Πάτρας «Skarta Ekato«, έχει αφήσει το στίγμα της στην πόλη μας, με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Πρώτοι σε πολιτιστικές δράσεις και κοινωνικά δρώμενα, κάθε χρόνο Εθελοντές στην Πολιτική Προστασία βάζοντας και εκεί ένα λιθαράκι στην προστασία του τόπου μας και την παροχή υπηρεσίας στον συνάνθρωπο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Μπιρμπίλης δήλωσε: «Η σημερινή μας δράση αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός δεν καλλιεργεί μόνο σωματικές και αγωνιστικές δεξιότητες, αλλά και αξίες ζωής, όπως η αλληλεγγύη και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Ως Σωματείο, θεωρούμε χρέος μας να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιόδους που οι ανάγκες αυξάνονται. Ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους σε αυτή την πρωτοβουλία. Καλά να είμαστε και ενωμένοι, για να καταφέρουμε τα πάντα».

