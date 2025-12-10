Προσοχή: Ψεύτικα email στο όνομα του Υπουργείου Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»

Για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης μέσω ψευδεπίγραφων email προειδοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, καλώντας τους πολίτες να αγνοούν σχετικά μηνύματα.

Προσοχή: Ψεύτικα email στο όνομα του Υπουργείου Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»
10 Δεκ. 2025 12:20
Pelop News

Σε επίσημη προειδοποίηση προς τους πολίτες προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενημερώνοντας ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μαζικά ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζεται παραπλανητικά ως δήθεν προερχόμενο από το Υπουργείο και αφορά σε υποτιθέμενο «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Το Υπουργείο διευκρινίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα και ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης με στόχο την παραπλάνηση και ενδεχομένως την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων των πολιτών.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των περιστατικών.

Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν συνδέσμους, να μην κατεβάζουν συνημμένα αρχεία και να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία, όταν λαμβάνουν αντίστοιχα μηνύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
