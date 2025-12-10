Προσοχή: Ψεύτικα email στο όνομα του Υπουργείου Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»

Σε επίσημη προειδοποίηση προς τους πολίτες προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενημερώνοντας ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μαζικά ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζεται παραπλανητικά ως δήθεν προερχόμενο από το Υπουργείο και αφορά σε υποτιθέμενο «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Το Υπουργείο διευκρινίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα και ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης με στόχο την παραπλάνηση και ενδεχομένως την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων των πολιτών.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των περιστατικών.

Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν συνδέσμους, να μην κατεβάζουν συνημμένα αρχεία και να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία, όταν λαμβάνουν αντίστοιχα μηνύματα.

