Προσοχή στους οδηγούς: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό, πόσο θα διαρκέσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηράγγων.

Ειδικότερα, την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, από τις 8:00 έως και τις 20:00, θα ισχύει αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αντιρρίου έως και τον Α/Κ Γαβρολίμνης.

Όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αντίρριου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Γαβρολίμνης.

Αντιστοίχως, όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Γαβρολίμνης και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Αντίρριου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



