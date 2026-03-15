Πρόσωπα της Χρονιάς – Γιώργος Φραγκονικολόπουλος: Η μάχη με τα αδέσποτα στον Δήμο Αιγιάλειας

Ο αντιδήμαρχος αδέσποτων ζώων του δήμου Αιγιάλειας (ο μοναδικός απ’ όλη την Ελλάδα σε αυτή τη θέση) βραβεύθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στη 1η επίσημη εκδήλωση Βραβείων «Ηρωικές Καρδιές».

Η βράβευσή του αποτελεί αναγνώριση του έργου του, που εμπνέεται από το μότο «μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου κάθε ζωή έχει αξία».

Και ο δήμος Αιγιάλειας είναι στους top Δήμους της Ελλάδας στην φροντίδα αδέσποτων ζώων.

Ο Γ. Φραγκονικολόπουλος, Tο μεγάλο στοίχημα είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι όταν αναλαμβάνουν την ευθύνη για ένα αδέσποτο, οφείλουν να έχουν υπεύθυνη στάση απέναντι στο ζώο. Δηλαδή δεν το αφήνω να κυκλοφορεί ελεύθερο, το στειρώνω, και είναι πάντα με το λουράκι του. Και δεν εγκαταλείπω ένα σκυλί όταν το βαρεθώ».