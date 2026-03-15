Πρόσωπα της Χρονιάς – Γιώργος Φραγκονικολόπουλος: Η μάχη με τα αδέσποτα στον Δήμο Αιγιάλειας

Ο αντιδήμαρχος αδέσποτων ζώων του δήμου Αιγιάλειας (ο μοναδικός απ’ όλη την Ελλάδα σε αυτή τη θέση) βραβεύθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στη 1η επίσημη εκδήλωση Βραβείων «Ηρωικές Καρδιές».

15 Μαρ. 2026 16:34
Pelop News

Ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος αφιερώνει εδώ και χρόνια καθημερινά αμέτρητες ώρες στα αδέσποτα ζώα. Ωρες αγάπης, υπευθυνότητας, ανθρωπιάς. 

Η βράβευσή του αποτελεί αναγνώριση του έργου του, που εμπνέεται από το μότο «μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου κάθε ζωή έχει αξία».

Και ο δήμος Αιγιάλειας είναι στους top Δήμους της Ελλάδας στην φροντίδα αδέσποτων ζώων.

Ο Γ. Φραγκονικολόπουλος, Tο μεγάλο στοίχημα είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι όταν αναλαμβάνουν την ευθύνη για ένα αδέσποτο, οφείλουν να έχουν υπεύθυνη στάση απέναντι στο ζώο. Δηλαδή δεν το αφήνω να κυκλοφορεί ελεύθερο, το στειρώνω, και είναι πάντα με το λουράκι του. Και δεν εγκαταλείπω ένα σκυλί όταν το βαρεθώ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Συνάντηση Σακελλαρόπουλου με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία, τι συζήτησαν
18:45 Υπουργός των ΗΠΑ: «Προσωρινή ταλαιπωρία στα στενά του Ορμουζ, τελειώνει ο πόλεμος»
18:35 ΠΑΣΟΚ: Μέχρι τις 20.00 παρατείνεται η ψηφοφορία
18:25 Ηττα του ΟΠΑΘΑ από τον Ηρακλή και μένει ουραγός
18:16 Η ελληνική πολιτική στη σκιά του πολέμου
18:10 Θα βγάλει τον οδοντωτό εκτός τουριστικού «χάρτη»
17:59 Προμηθέας 2014-Απόλλων live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/μικρά-μικρά
17:50 Αραγτσί: «Δεν έχουμε ζητήσει κατάπαυση του πυρός, ούτε διαπραγματεύσεις»
17:40 Α’ Κατηγορία: Η Αχαϊκή πήρε το ντέρμπι με τον Αρη
17:29 Το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης-Για 3 ακόμα εβδομάδες οι μάχες
17:19 Επίσκεψη του Αν. Νικολακόπουλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πύργου
17:10 Γιορτάστηκε στο Σαραβάλι η επέτειος της μάχης του Σαραβαλίου το 1822
17:10 Ισραήλ: Έμφαση Νετανιάχου που πήγε για … καφέ ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Γιορτή με τα «Γαλανόλευκα Αστέρια» στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
16:57 Φόνος στην Καλαμαριά: Δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν με τον 20χρονο τη στιγμή της δολοφονίας του
16:51 Σαφείς αιχμές Γ. Παπανδρέου για την Κυβέρνηση, στον δρόμο προς το Συνέδριο
16:38 ΕΟΔΥ: Είναι ύπουλη η ιλαρά, άρα απαραίτητος ο εμβολιασμός
16:34 Πρόσωπα της Χρονιάς – Γιώργος Φραγκονικολόπουλος: Η μάχη με τα αδέσποτα στον Δήμο Αιγιάλειας
16:29 Γαστούνη: Πήγε να περάσει απ’ το ένα μπαλκόνι στο άλλο και έπεσε από τον 2ο…
16:22 12 νεκροί σε Νοσοκομείο στο Λίβανο από βομβαρδισμό Ισραηλινών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ