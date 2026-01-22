Προσπαθεί συνέχεια να «κλέψει» τα παιχνίδια

Σε όλα τα παιχνίδια η ίδια τακτική. Η Παναχαϊκή προσπαθεί να τα «κλέψει» το αποτέλεσμα, να αξιοποιήσει αδράνειες, να εξαντλήσει ό,τι της δίνει ο αντίπαλος ή η τύχη. Από τη μία, δεν είναι κακό.

Το μέτριο ρόστερ, ενδεχομένως να μην αφήνει περιθώρια στην ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο, καθώς ειδικά στον χώρο της μεσαίας γραμμής η κατάσταση – δημιουργικά – είναι τραγική.

Αυτό το στιλ του παιχνιδιού, όμως δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα στους «κοκκινόμαυρους». Δεν έχουν ξεμπλέξει με την παραμονή, ούτε και είναι σίγουρο πως θα μπουν στην εξάδα.

Ναι, η Παναχαϊκή κλείνει μια χαρά τους χώρους, προσέχει πολύ την άμυνά της, γενικότερα δεν κινδυνεύει πολύ, αλλά πόσο μακριά μπορεί να την οδηγήσει αυτό το στιλ παιχνιδιού;

Η ομάδα έχει ανάγκη τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στο κέντρο που να μπορεί έστω να «τσουλάει» την μπάλα. Δεν το κάνει κανένας!

Και φανταστείτε πως δεν πρόκειται για το ποιο ποιοτικό πρωτάθλημα όλων των εποχών…

Καλό ποδόσφαιρο θέλουν όλοι να βλέπουν. Το θέμα είναι αν υπάρχουν και οι ανάλογοι ποδοσφαιριστές για το παίξουν και στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν, είτε μας αρέσει, είτε όχι.

