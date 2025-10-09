Προσθήκη στην θέση «1» για τον ΟΠΑΘΑ

Συνεχίζεται η ενίσχυση για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Αλκη Γιώτη.

Η ανακοίνωση: «​Ο ΟΠΑΘΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Άλκη Γιώτη, έναν εκ των βασικών πρωταγωνιστών της περσινής επιτυχίας και της ανόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία.

​Ο Άλκης, ο οποίος αγωνίζεται στη νευραλγική θέση του τερματοφύλακα, είχε πολύ ενεργή και καθοριστική συμμετοχή στην επίτευξη του στόχου.

​Η παραμονή του στο ρόστερ είναι ζωτικής σημασίας για τον ΟΠΑΘΑ, καθώς εξασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια και ομοιογένεια στην εστία, ενόψει της νέας πρόκλησης της Α2.

​Ο Άλκης Γιώτης δηλώνει «παρών» και τη νέα σεζόν, έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα”!

